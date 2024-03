Del 15 al 17 de marzo en La Mole 2024 de la Ciudad de México, los fans del anime pueden esperar una experiencia épica en el stand número 221, donde Crunchyroll ofrecerá exclusivas y actividades emocionantes. Los asistentes tendrán acceso al mundo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con experiencias inmersivas como desatar la técnica de respiración de agua de Tanjiro y posar con la caja de Nezuko. Además, podrán interactuar con sus pilares favoritos en photo opportunities de la experiencia cinematográfica #1 en taquilla, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-.

Los fans de JUJUTSU KAISEN podrán demostrar su velocidad y agilidad en un emocionante juego de habilidad inspirado en el anime del año ganador de los Anime Awards 2024. Y para aquellos que amen Solo Leveling, podrán aventurarse en el aterrador Templo Cartenon y visitar el altar enfrentado por Sung Jinwoo al inicio de la historia. Además, Crunchyroll estará ofreciendo postales de la serie cómica de acción SPY x FAMILY para todos los visitantes del stand.

Pero eso no es todo. La Mole 2024 será el escenario para presentar nuevos títulos de anime y favoritos de los fans. Desde el drama de fantasía oscura Black Butler -Public School Arc- hasta el épico viaje de One Piece y la intensa serie de fantasía y acción Gods’ Games We Play, habrá algo para todos los gustos.

Y como guinda del pastel, Crunchyroll anuncia los estrenos exclusivos durante el evento de la nueva serie de romance A Condition Called Love, la película de acción Kurayukaba, la película de ciencia ficción y misterio Kuramerukagari y la esperada tercera temporada de la serie de aventuras fantásticas KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World!-.

Cómo participar de La Mole 2024

La Mole es la convención de comics, fantasía y cultura pop más grande de Latinoamérica. Se llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en Filadelfia 40, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. Los horarios son los siguientes:

Viernes 15 de marzo de 12:00 a 21:00 horas

Sábado 16 de marzo de 10:00 a 21:00 horas

Domingo 17 de marzo de 10:00 a 20:00 horas

Los organizadores han gestionado las entradas de la siguiente manera:

En Boletia

One Day Pass: $650

Friends’ Pass (2 personas) por día: $800

Kids’ Pass por día: $150 (Solo para menores de 12 años acompañados de un adulto con boleto pagado).

En página web

3 Day Pass (individual): $1000 + Incluye un gafete y un lanyard exclusivos.

Tamashii Pass (individual): $1000 + Incluye acceso por los tres días del evento, gafete y lanyard exclusivos del evento y un boleto adicional para adquirir la figura exclusiva de Goku SSJ3 “Dragon Fist Explosion” por un costo de $1750 pesos adicionales + Unidades limitadas.

Puedes hacer clic en este enlace para acceder a la web de La Mole y comprar tus entradas.

Cómo suscribirse a Crunchyroll

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.