El equipo de producción del anime basado en la popular serie de novelas ligeras “Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo” de Izumi Okido ha lanzado un nuevo video promocional. Este adelanto introduce al personaje de Alicia Williams, interpretado por la talentosa Kanna Nakamura. La serie tiene programado su estreno el 1 de octubre en el canal Tokyo MX, generando gran expectativa entre los aficionados al anime.

Dirigido por Yuji Yanase, reconocido por su trabajo en “By the Grace of the Gods” y “In the Land of Leadale”, este nuevo anime es producido por Maho Film. Sawako Hirabayashi, quien ha trabajado en “Delicious Party♡Precure” y “Wolf Girl & Black Prince”, está a cargo de los guiones, asegurando una narrativa cautivadora. Los diseños de los personajes principales son obra de Yūko Watabe (“Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp”) y Eri Kojima (“I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss”), mientras que la música está compuesta por Moe Hyuga, conocido por su trabajo en “The Angel Next Door Spoils Me Rotten” y “Steins;Gate 0″.

La historia sigue a Alicia, una chica que desprecia a las heroínas “buenas”. Su deseo se hace realidad cuando renace como la villana en sus juegos otome favoritos. Decidida a ser la villana más malvada de la historia, Alicia enfrenta una serie de desafíos inesperados. Cuanto más se esfuerza por ser malvada, más parece atraer la atención del príncipe, creando situaciones cómicas y complicadas.

El elenco de voces incluye a:

Kanna Nakamura como Alicia Williams

Kaito Ishikawa como el Duque Buscador

Rie Takahashi como Jill

Hiroshi Yanaka como Will

Manaka Iwami como Cather Liz

Ryota Ohsaka como Albert Williams

Kohei Amasaki como Alan Williams

Haruki Ishiya como Henry Williams

Kent Ito como Eric Hudson

Ayumu Murase como Finn Smith

Shōya Chiba como Gale Evans

Nobuhiko Okamoto como Curtis Kenwood

Kazuyuki Okitsu como Arnold Williams

Takehito Koyasu como Luke Seeker

I’ll Become a Villainess - póster promocional (Foto: Kadokawa)

La producción de “Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo” promete una combinación de humor, drama y un elenco de personajes intrigantes. La serie explora la dinámica de los juegos otome desde una perspectiva única, centrada en la villana en lugar de la heroína tradicional. Esta inversión de roles permite una exploración más profunda de los personajes y sus motivaciones, ofreciendo a los espectadores una narrativa fresca y emocionante.

La colaboración de talentos reconocidos en la industria del anime asegura que la calidad de la producción será alta. La dirección de Yuji Yanase y los guiones de Sawako Hirabayashi, junto con la música evocadora de Moe Hyuga, crean una atmósfera envolvente que seguramente capturará la atención de los fans. Los diseños de personajes de Yuko Watabe y Eri Kojima añaden un atractivo visual que complementa la historia y realza la experiencia de los espectadores.

El lanzamiento del video promocional ha generado una ola de entusiasmo y expectativas. Los fans están ansiosos por ver cómo se desarrolla la trama de Alicia y cómo interactúa con los otros personajes. La fecha de estreno en octubre se acerca rápidamente, y los seguidores de las novelas ligeras y los nuevos espectadores por igual están contando los días para el debut del anime.

