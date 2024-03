“My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”) es uno de los animes más populares a nivel mundial, por lo que miles de seguidores esperan con ansias el lanzamiento de su séptima temporada. ¿Eres uno de ellos? Pues, para tu buena suerte, la fecha de estreno ya está fijada y, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie animada se basa en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi y se estrenó en el año 2016. Desde entonces, capturó la atención de una audiencia masiva.

Así, su sexta entrega nos dejó más entusiasmados que nunca... con grandes batallas, revelaciones inesperadas y una montaña rusa de emociones que hace que nos preguntemos: ¿qué pasará a continuación?

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia” - Temporada 7:

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA”

Se espera que la séptima entrega del anime nos sumerja en las consecuencias del resurgimiento de All for One. En ese sentido, si el show respeta el material original, veremos un épico enfrentamiento entre Star and Stripe y el fundador de la Liga de Villanos.

Es más, en el tráiler que puedes ver líneas arriba, queda claro que Deku y el resto de héroes están listos para luchar por su patria.

Entonces, si buscas buenas escenas de acción, una historia atrapante y el desarrollo de tus personajes favoritos, no te puedes perder los nuevos episodios del programa.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA”

La temporada 7 de “My Hero Academia” se estrena el 4 de mayo del 2024, tal como se anunció en el evento Jump Festa 2024.

Sin embargo, en medio de la espera, los fanáticos pueden disfrutar de una serie de cuatro episodios especiales titulados “My Hero Academia Memories”.

Estos se lanzan a partir del sábado 6 de abril del 2024 en Japón y prometen recapitular momentos fundamentales de la serie, así como nuevas escenas que serán fundamentales para entender la séptima entrega.

FECHA DE ESTRENO DE LA CUARTA PELÍCULA DE “MY HERO ACADEMIA”

Además de la season 7 del anime, la franquicia tiene planeado lanzar un cuarto largometraje original. Este se titula “My Hero Academia The Movie: You’re Next”.

Cabe resaltar que la cinta tiene como fecha de lanzamiento programada el 2 de agosto del 2024 en Japón.

¿CÓMO VER EL ANIME “MY HERO ACADEMIA”?

Si te encuentras en Latinoamérica o Estados Unidos, puedes disfrutar de “My Hero Academia” a través de Crunchyroll, Netflix y Funimation. Asegúrate de tener activas tus suscripciones a estas plataformas.