¡Atención, fans de “My Hero Academia”! La diversión sigue con el lanzamiento del octavo OVA de la serie, “U.A. Heroes Battle”. ¿Te preguntas cuándo, cómo y a qué hora podrás disfrutar de esta emocionante adición a la historia de héroes y villanos? Continúa leyendo.

Este OVA es un regalo para los seguidores apasionados de “My Hero Academia”, y tiene lugar antes de los “Estudios-Trabajo del Segundo Héroe”. Si te preguntas si este episodio es crucial para la trama principal, la respuesta es no. Pero a veces, todos necesitamos un poco de diversión adicional con nuestros personajes favoritos.

Además, llega unos meses después del final de la temporada 6, que nos mantuvo al borde de nuestros asientos hasta el 25 de marzo de 2023.

Pero, ¿de qué trata exactamente este episodio? Bien, prepárate para unas vacaciones de invierno llenas de diversión. Mirio Togata, un estudiante de tercer año, visita a los estudiantes de la Clase 1-A, quienes tienen tiempo libre pero no pueden salir del dormitorio. ¡Y no viene con las manos vacías! Trae consigo el emocionante juego de cartas “Heroes Battle” creado por el departamento de soporte.

Los estudiantes de la clase 1-A se enfrentarán en una intensa batalla de cartas en "My Hero Academia: UA Heroes Battle" (Foto: Bones)

FECHA Y HORA DE ESTRENO DEL OVA “UA HEROES BATTLE” DE “MY HERO ACADEMIA

¡La batalla de héroes está a punto de comenzar en el emocionante mundo de “My Hero Academia”! Si te estás preguntando cuándo y a qué hora podrás ver el OVA “UA Heroes Battle”, tenemos buenas noticias para ti. El estreno mundial de esta joya se llevará a cabo el viernes 13 de octubre de 2023 .

Sin embargo, hay un pequeño detalle. Este lanzamiento tendrá lugar durante la New York Comic-Con en Nueva York , por lo que solamente los asistentes podrán disfrutar de este adelanto.

Si estás planeando ir o te encuentras visitando esta ciudad, el estreno de “UA Heroes Battle” será de 5:00 a 6:00 p.m. hora del Pacífico.

Pero eso no es todo, después de su debut en la Comic-Con, esta nueva OVA de “My Hero Academia” hará una aparición especial en cines selectos de Japón, desde el 20 del mismo mes. Aunque es una lástima que no sea de forma virtual.

¿CUÁNDO LLEGA “UA HEROES BATTLE” DE “MY HERO ACADEMIA” AL STREAMING?

¡Vamos a la parte más emocionante! Si estás ansioso por ver el OVA “UA Heroes Battle” de “My Hero Academia”, pero no puedes asistir a la New York Comic-Con, no te preocupes, tenemos la respuesta.