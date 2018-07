¿4 Fantásticos y X-Men tendrán nueva película? Marvel responde tras la compra de Fox por parte de Disney

La compra de 21st Century Fox por The Walt Disney Company ilusionó a muchos fans de los cómics por una posible futura película de los 4 Fantásticos y X-Men . Lamentablemente, debemos informar que esto aún no es prioridad para los ejecutivos de Marvel Studios .



Kevin Feige , presidente de Marvel Studios , adelantó que aún no planeará nada con los nuevos derechos adquiridos con la compra de Fox . "Tengo sueños vagos e ideas vagas. Pero en este momento, el plan es dar vida a los más de 10.000 personajes que controla Marvel" , comentó en una entrevista.



Recordemos que la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel está por iniciar. Los post-créditos de Ant-Man and The Wasp dan pie al futuro Avengers 4 y Captain Marvel está en pleno desarrollo. Se vienen cosas grandes para Marvel , por lo que los 4 Fantásticos aún deben esperar.

