"Ant-Man and The Wasp": detalle en la escena post-créditos genera debate sobre un posible agujero de guión

El final de Ant-Man and The Wasp , la más reciente película de Marvel , ha intrigado a muchos por un detalle particular de las escenas post-créditos.



La escena post-créditos de Ant-Man and The Wasp muestra a Scott atrapado en el Reino Cuántico tras la muerte de Hank , Hope y Janet , quienes acabaron hechos polvo tras el chasquido de Thanos . Esto quiere decir que los eventos de Avengers: Infinity War sucedieron al paralelo en los post-créditos de Ant-Man and The Wasp .



La gran pregunta cae de madura: ¿por qué estarían haciendo experimentos de lo más felices cuando Nueva York fue atacada por Thanos y la Black Order ?



Tomando en cuenta la línea temporal de "Infinity War" , la llegada de Thanos y la Black Order a Nueva York ocurrió un par de días antes que los experimentos que Scott realiza junto a Hank y Hope en la escena post-créditos de Ant-Man . Ya para cuando sucede el chasquido, los superhéroes de Marvel estaban peleando en Wakanda contra Thanos .



¿Cómo Ant-Man y compañía pueden estar tan tranquilos? ¿Acaso no fueron contactados para luchar junto a los demás superhéroes en Wakanda, teniendo en cuenta que Capitán América llegó a conocerlo en Civil War?



Hay muchas fuentes de información como para que Ant-Man esté pendiente del ataque de Thanos como para aparecer en los post-créditos tan suelto de huesos y bromeando sobre el Reino Cuántico .



¿Ustedes qué opinan? ¿Se trata de un agujero de guión?

