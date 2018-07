"Ant-Man and The Wasp": la gran pregunta sobre el futuro de Scott para Avengers 4 [SPOILER]

Ant-Man and The Wasp ha generado algunas preguntas sobre cómo arrancará Avengers 4 , la secuela del existoso "Avengers: Infinity War" . Sucede que las escenas post-créditos muestra a Scott en una situación muy delicada para el desarrollo del Universo Marvel .



ALERTA DE SPOILER



Ahora sí hablemos con propiedad. La escena post-créditos de Ant-Man and The Wasp muestra a Scott atrapado en el Reino Cuántico tras la muerte de Hank, Hope y Janet , quienes acabaron hechos polvo tras el chasquido de Thanos .



¿Cómo se supone que Ant-Man escapará del Reino Cuántico? Recordemos que en la primera entrega, Scott fue capaz de volver a la realidad sin ayuda de terceros. Lo curioso es que fue capaz de volver justo al mismo plano de la realidad que había abandonado. ¿Cómo pudo hacerlo a la primera sin conocimientos científicos? ¿No que en el Reino Cuántico el tiempo y el espacio es distinto?



La pregunta clave es cómo efectivamente abandonará el Reino Cuántico . Teniendo en cuenta que Hank es un genio para estas cosas, resultaría imprudente enviar a Scott al Reino Cuántico sin que este tenga alguna herramienta para volver en caso de emergencia por su propia cuenta.



Una teoría de su futuro escape apunta a que podría cruzarse con Doctor Stranger , debido a que él es capaz de controlar las distintas dimensiones del espacio. Recordemos que su muerte en "Infinity War" sería algo planeado por el mismo destino que él pudo observar al utilizar la Gema del Tiempo .



Otra teoría apuntaría a que sería Luis quien vaya al rescate de Ant-Man si es que sigue con vida. Esto se debe a que Scott utilizó su furgoneta para realizar el experimento junto a Hank y Hope ; por lo tanto, él sí sería capaz de saber dónde está.



Lástima que existan muchas teorías pero pocas pruebas. No quedará otra que seguir pensando mientras salen a la luz nuevas filtraciones de Avengers 4 .