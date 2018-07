'Ant-Man and The Wasp' supera al estreno de su precuela en la taquilla

Ant-Man and The Wasp , la reciente película de Marvel , ha recaudado en taquilla 76 millones de dólares en Estados Unidos y 85 en el resto de países, superando así al estreno de la precuela.



La nueva cinta protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly superó por 19 millones a la primera entrega de Ant-Man de 2015.



Ant-Man and The Wasp superó por mucho a su competencia de cartelera. The First Purge obtuvo 17 millones en Estados Unidos, seguido por Los Increíbles con 29 millones y Jurassic World: el reino caído con 28.6 millones durante el fin de semana.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play .