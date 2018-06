Avengers 4: Ant-Man habría revelado importante detalle sobre la secuela de 'Infinity War'

Los seguidores de Marvel siguen buscando pistas para tener más luces sobre Avengers 4 . Desde el estreno de "Avengers: Infinity War" , varios fans coinciden en haber hallado supuestas señales en Ant-Man and the Wasp . Aquí te explicamos con calma.



Ya no es un secreto que Avengers 4 tiene el gran reto de vencer a Thanos tras haber eliminado a la mitad del universo con el chasquido del guantelete del infinito.



¿Cómo podrá ser eso posible? Una teoría es viajar en el tiempo utilizando el Quantum Realm de Ant-Man .



En una escena de la primera película de Ant-Man , Hank Pym ( Michael Douglas ) le menciona a Scott Lang que con el Quantum Realm entrará a una realidad donde los conceptos de tiempo y espacio se vuelven irrelevantes.



Avengers 4 en el set de grabación (Foto: Reddit) Avengers 4 en el set de grabación (Foto: Reddit)

Justamente si observamos las imágenes filtradas del rodaje de Avengers 4 , vemos a los superhéroes con una pulsera especial que creíamos una máquina del tiempo perteneciente al universo de Deadpool 2.



Pero resulta ahora que lo más creíble es que sea un dispositivo parecido a lo que usa Ant-Man para encogerse a nivel subatómico y así acceder a otras dimensiones del tiempo.



¿Qué les parece esta nueva teoría?