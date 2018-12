Capitana Marvel es una de las obras cinematográficas más esperadas del 2019, además de Avengers 4. La actriz Brie Larson interpretará a Carol Danvers en la gran pantalla, siendo un punto de inflexión al ser la primera mujer del UCM en tener una película del solitario.



Luego de Captain Marvel, veremos a Brie Larson en Avengers 4 para sumarse a los Vengadores en la lucha contra Thanos. ¿Pero qué viene después para la ganadora del Oscar? Pues las cosas se ponen más tranquilas, ya que protagonizará el próximo trabajo del cineasta Charlie Kaufman, encargado de 'I'm Thinking of Ending Things' para Netflix.



'I'm Thinking of Ending Things' está basada en la primera novela del escritor Iain Reid, publicada en 2016. Esta cuenta la historia de hombre que viaja en carretera para encontrarse con sus padres. El protagonista, llamado Jake, es acompañado por su novia (Brie Larson), a quien piensa terminar con la relación. Pero todo se confunde tras un desvío inesperado y Larson se queda abandonada.



El proyecto se aleja bastante de lo que significa la acción pura y dura de Capitana Marvel y Avengers 4. El estreno de ' I'm Thinking of Ending Things ' será en algún momento de 2019 en Netflix.