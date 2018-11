Avengers 4 | La cronología de las películas de Marvel hasta la secuela de 'Infinity War'

Las películas del Universo Marvel cuentan con fechas determinadas. Siempre se ha hablado de cuál es el orden correcto para ver toda la franquicia cinematográfica hasta Avengers: Infinity War , y en un futuro Avengers 4.



Pero sucede que cada cinta tiene un año específico en el que transcurren los hechos. Ya se sabe, por ejemplo, que Capitana Marvel tendrá lugar en 1995. ¿Qué serán de todas las películas antes de Avengers 4?



Hay quienes coinciden que las películas coinciden con el año de su estreno mundial. Esto lo podemos notar en Black Panther y Avengers: Infinity War. Quizá lo mismo sea para Avengers 4 si es que no sucede un salto temporal.



Sin embargo, no siempre el estreno coincide con la fecha. Para solucionar esta duda, recurriremos al libro del universo Marvel publicado por Titan Books llamado "Marvel Studios: The First 10 Years".



Aquí la cronología de las películas de Marvel antes de Avengers 4.



1943-1945: Capitán América: El primer Vengador

2010: Iron Man

2011: Iron Man 2, El increíble Hulk y Thor

2012: Los Vengadores e Iron Man 3

2013: Thor: El mundo oscuro

2014: Capitán América: El soldado de invierno, Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Vol. 2

2015: Vengadores: La era de Ultrón y Ant-Man

2016: Capitán América: Civil War y Spider-Man: Homecoming

2016-2017: Doctor Strange

2018: Black Panther, Thor: Ragnarok y Vengadores: Infinity War