Avengers 4: Endgame | ¿Aparece Groot junto a Tony Stark en el tráiler? Mira esta polémica escena

Un detalle viene causando muchas teorías sobre Avengers 4: Endgame. Sucede que el primer avance oficial de esta esperada película muestra a Tony Stark perdido en el espacio con un pequeño detalle que nos recuerda a otro personaje del universo Marvel.



Dicho detalle lo podemos notar en las últimas escenas de Tony Stark en el avance de Avengers 4: Endgame, donde se ve a él en dentro de la nave en medio del oscuro universo. ¿Aún no lo ves?



El usuario de Twitter @stupefyspidery señaló que en la mencionada escena de Stark aparece una imagen de Groot, miembro de los Guardianes de la Galaxia , en un rincón de la imagen. Lo cierto es que hay algunas similitudes en el detalle, pero todo no pasaría a ser más que una ilusión óptica.



Recordemos que Groot no podría aparecer en Avengers 4: Endgame luego de que este desapareciera por causa del chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War.