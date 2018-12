Avengers 4: Endgame | Detalle de Capitán América en el tráiler augura lo peor para el personaje

Desde hace buen tiempo se habla de que Avengers 4: Endgame significará el final de Capitán América en el UCM. Recordemos que el actor Chris Evans dio a conocer en Twitter que abandonará este papel luego de varios años trabajando con Marvel Studios. No obstante, luego salió información de que, en realidad, podría volver a interpretar al personaje en un futuro.



Las cosas no están claras para Capitán América en Avengers 4: Endgame. Hay quienes piensan que efectivamente morirá en la película o simplemente abandonará el personaje pare ceder su puesto a otro superhéroe.



Ahora que observamos el primer tráiler de Avengers 4: Endgame, hay una pista sobre cuál sería el destino de Capitán América y muchos creen que se trataría de su muerte al final de la película. El detalle está en la brújula que el Capitán América observa en un momento determinado del tráiler cuando se habla de un plan para contraatacar a Thanos.



El gesto de Capitán América observando la brújula con la foto de Peggy Carter supone algo terrible, debido a que no es la primera vez que sucede algo así. En la película de 'El primer Vengador', el Capi hace el mismo gesto antes de hundirse con el Teseracto en una zona ártica.



Esta referencia ha llevado a pensar que Capitán América se sacrificará nuevamente, ahora sin miedo alguno debido a que Carter falleció en 'Civil War'. ¿Será que Capitán América ya no tiene nada más que perder y dará su vida a cambio de la paz en el universo? Aún tendremos que esperar al estreno de Avengers 4: Endgame.