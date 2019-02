La actriz Gwyneth Paltrow, quien hace de Pepper Potts en el UCM , dio a conocer hace unas fechas que dejará el papel tras Avengers 4. Mientras muchos nos preguntamos cómo será la continuación de la franquicia sin ella, Paltrow dedicó un emotivo mensaje a su colega Robert Downey Jr.



El mensaje fue publicado en la cuenta de Instagram de la actriz, cuyo rol en la trama de Avengers 4 aún es un misterio.



" Tú sabes que yo seré la Pepper de este chico cada vez que me necesite", reza el texto.



En una entrevista con la revista Variety, la actriz de Avengers: Endgame dio a conocer las razones de su salida del papel en el Universo Marvel.



" Soy un poco vieja para andar en traje", dijo Paltrow. "Me siento muy afortunada de haberlo hecho, porque en realidad me convencieron. Yo era amigo de [el director de Iron Man] Jon Favreau. Fue una experiencia maravillosa hacer el primer Iron Man y luego ver lo importante que se ha vuelto para los fanáticos".



Respecto a un posible regreso al UCM tras el estreno de Avengers 4, Paltrow aclaró que siempre estará dispuesta por el público. "Me siento honrada de ser parte de algo que apasiona a la gente. Por supuesto, si dijeran: '¿Puedes regresar por un día?' Siempre estaré allí si me necesitan", declaró.



Avengers 4 se estrena el 25 de abril en nuestro país. La cinta es dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo.

AVENGERS 4 | Las películas después de Thanos

La primera cinta que suena en foros especializados es The Eternals, cuya grabación está programada para agosto de este año y su estreno para el 6 de noviembre de 2020. Lástima que esta información no es oficial.



De Black Widow solo sabemos por los movimientos dentro de la producción de Marvel. Se sabe que Marvel Studios ha contratado a Ned Benson para reescribir el guión.



El actor Michael Douglas, quien hace de Hank Pym en Ant-Man , dio a conocer que hay conversaciones para la tercera entrega del héroe hormiga.



Al final tenemos a Nova, el miembro de la fuerza policial intergaláctica, conocida como la Corporación Nova, tendría la oportunidad de llegar al cine. Su historia tiene potencial, pero todo este proyecto es un rumor.