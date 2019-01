Avengers: Endgame | Iron Man sí habría fallecido según tráiler de "Spider-Man: Far From Home"

Los fans han vuelto a encontrar más detalles sobre Avengers: Endgame. La cinta de Marvel tendría la tarea de cerrar la historia de algunos de los héroes más importantes del Universo Cinematográfico, como Iron Man y Capitán América. Pues el tráiler de Spider-Man: Far From Home revelaría una tremendo spoiler.

¡Alerta de spoilers!

El reciente tráiler de la secuela de la saga de Spider-Man con Tom Holland ha preocupado a los fans. El motivo es que muestra las primeras imágenes de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel , entonces revelaría a los personajes que sobrevivieron a ' Infinity War ', como Nick Fury y Maria Hill.

Pero esto no sería lo más preocupante. Iron Man si podría haber dejado la historia tras Avengers: Endgame y estos son los detalles que confirmarían la teoría. En primer lugar, se aprecia que la Torre de los Vengadores ha sido ya vendida. Recordemos que en Spider-Man: Homecoming se vio la mudanza.

Pues, según los cómics, Oscorp tomaría control de este edificio pero algo quedaría olvidado en el local de los Vengadores. Si eres fan de las obras de Marvel sabrás que allí es cuando Pepper Potts se infiltra y recupera el traje de Recue para tomar el papel de Iron Man.



Finalmente, se ha notado que en el tráiler Spider-Man: Far From Home de Happy comenta algo desolador para el héroe: "Estas solo". Lo que deja a entender para muchos que Iron Man ya no llegaría al rescate tras Avengers: Endgame.

Avengers 4 | Endgame | Iron Man sí habría fallecido según tráiler de "Spider-Man: Far From Home". (Video: Marvel Studios)