Hemos visto a algunos sobrevivientes en el primer tráiler oficial de Avengers 4 sin mayores sorpresas. Capitán América, Black Widow, Thor... Incluso, Ant-Man que es el más entusiasmado ante tanto drama tras el chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War.



¿Pero qué hay de Maria Hill? Ella aparece en las escenas postcréditos de 'Infinity War' junto a Nick Fury hasta convertirse finalmente en polvo. Luego, supimos de la personaje para Spider-Man: Far From Home , que se presentará en los cines en julio de 2019.



Su participación en la película de Spidey nos lleva a cuestionarnos sobre si volverá para Avengers: Endgame de alguna manera, debido a que se trata de una película posterior a la revancha contra Thanos.



" En las grandes películas de Avengers, siempre hay demasiadas cosas [y] no puedes verlas, así que es divertido saltar a estas otras películas y ver un poco de historia de fondo", declaró la actriz, dando la posibilidad de su futura aparición en Avengers 4: Endgame.



Avengers: Endgame se estrenará el 26 de abril de 2019.