Avengers: Endgame | El momento cuando Dr. Strange reveló el nombre de la secuela de 'Infinity War'

Avengers: Infinity War ha sido uno de los estrenos más importantes del año 2018. La cinta de Marvel dio inicio al capítulo final de la Fase 3 de su Universo Cinematográfico y en menos de tres horas la mitad de la vida del universo quedó eliminada por el Guantelete del Infinito de Thanos. Ahora, en Avengers: Endgame se deberá buscar una solución.

Antes de conocer el nombre de la secuela, simplemente se le llamaba a la cinta Avengers 4. Con el estreno del primer tráiler también llegó el título que llevará el capítulo final de Thanos. Pero había gente dentro de la producción que ya conocía esta gran revelación.

En la batalla contra el Titán en su planeta de origen, se ve como Dr. Strange le entrega la Gema del Tiempo y solo lanza la frase "Estamos en el final del juego" ("We're in the endgame now"). Ahora se ha dado a conocer que él siempre supo que así se llamaba Avengers 4.

Un detalle que pasó desapercibido por los fans, pero que los directores conocían. El mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios , confirmó que fue un pequeño regalo para los fans:



" Ya habíamos definido el título (de Avengers 4 ) antes de que comenzáramos a desarrollar la película, o justo cuando comenzamos a producirla. Dr. Strange dice esa línea porque ya sabíamos que ese era el título", declaró.



Avengers: Endgame tiene todavía muchos más secretos ocultos. Recordemos que el mismo Tony Stark en algún momento comentó que estaban en el 'endgame' en una entrevista y en una de sus películas.