Avengers: Endgame | Nick Fury y Maria Hill habrían sobrevivido según tráiler de "Spider-Man: Far From Home"

Spider-Man: Far From Home abrió la caja de Pandora de los spoilers. El reciente tráiler estrenado ya había generado polémica unas semanas antes porque sus hechos ocurrirían dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ; en otras palabras, luego de Avengers: Endgame.

Por lo pronto, no es confirmado que los sucesos en Spider-Man: Far From Home se den luego de Endgame , pero la película se estrena después y Marvel difícilmente invertiría en un spin-off que no le aporta nada al Universo Cinematográfico. Pues esta película aparentemente será la que iniciará una nueva etapa en Marvel , presentando a nuevos vengadores.

Aquellos que se quedaron hasta el final de Avengers: Infinity War saben que Nick Fury y la agente Maria Hill murieron con el chasquido de Thanos. Pues en el primer tráiler de Spider-Man: Far From Home aparecen ambos como si nada hubiera pasado, sino más preocupados por la nueva amenaza.

El mismo Nick Fury es quien vuelve a reclutar a Spider-Man para vencer a unos misteriosos villanos que toman los elementos omo ventaja. A su vez, oficializó la participación del actor Jake Gyllenhaal como Mysterio.



Aunque su papel también se ha puesto en tela de juicio, ya que aparece como héroe en vez de villano. Habrá que esperar hasta julio para conocer más acerca de esta nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.