Una nueva teoría sobre 'Avengers: Endgame ' ya se comparte en los foros. Pero antes recapitulemos sobre cómo se llegó a esta situación. Recordemos que la misión de Thanos era juntas todas las Gemas del Infinito en 'Avengers: Infinity War ' y así poder eliminar la mitad de la vida del universo.

Pues realmente lo logró y ahora los Vengadores están completamente desolados. No obstante, es más que comentado que las almas de estos personajes están dentro del universo de la Gema del Alma. Solo se tendría que buscar una forma de sacarlos.

' Avengers: Endgame ' podría reunir a aquellos que Thanos eliminó gracias al guantelete. Pero ¿qué sucede con aquellos que murieron en sus mismas manos como Loki o Vision? Pues la nueva teoría de los fans dice que el ex portador de la Gema de la Mente todavía está guardado en los archivos de Shuri, la hermana de Black Panther.



Ella es una joven científica que estaba bajo la responsabilidad de guardar los datos de Vision justo antes de que llegue Thanos en 'Avengers: Infinity War '. No obstante, hay un detalle que no se ha tomado en cuenta.



En el reciente tráiler de ' Avengers: Endgame ' mostró que ella está desaparecida, junto a Ant-Man y Spider-Man. ¿Cómo sería posible que vuelva a la vida Vision si solo ella conoce su tecnología? Habrá que esperar hasta abril del 2019 para conocer la respuesta a esta interrogante.

Avengers 4 | 'Endgame' | ¿Cómo regresaría Vision para enfrentar a Thanos luego de 'Infinity War'? (Foto: Marvel Studios)