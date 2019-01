Avengers: Endgame | Spider-Man nunca bajó del bus según nueva teoría de Reddit

Suena descabellado, pero la justificación es bastante buena. Avengers: Endgame parece no relacionarse con el tráiler de Spider-Man: Far From Home. Todo porque la cinta del héroe arácnido estaría revelando muchos spoilers acerca de lo que sucedió después de Infinity War , como por ejemplo, los sobrevivientes al ataque de Thanos.

Pues un usuario de Reddit compartió su teoría acerca de que Spider-Man ( Tom Holland) nunca dejó el bus para ayudar a Iron Man en Infinity War. ¿Cómo es esto posible? Pues según reza los comentarios de u/ICCanada, se trataría de eventos aislados en el tiempo, en otras palabras, otra linea temporal.

La teoría sugiere que en el tráiler de Spider-Man: Far From Home se ve el traje original que Tony Stark le dio a Petter Parker porque los eventos de Infinity War nunca sucedieron. Thanos no llegó a la Tierra para reclamar las Gemas del Infinito

El mismo usuario afirma que Kevin Feige, director de Marvel Studios, comentó que Spider-Man: Far From Home sucede justo después de Endgame. Además que la frase de Thanos a Iron Man "Espero que te recuerden" no se referiría a aquellos que se convirtieron en polvo.



Realmente Thanos se estaría refiriendo a que solo el sacrificio de Tony Stark revertiría en el tiempo pero él no volvería. Su ausencia justificaría la relación entre Happy y la tía May en el tráiler de Spider-Man: Far From Home. ¿Qué te parece esta alocada teoría de Reddit?

