"Avengers: Endgame" | Tom Holland soltó un pequeño spoiler de la película en entrevista y nadie lo notó

Tanto para Avengers: Endgame , como el resto de películas de Marvel , los actores suelen salir en parejas a las entrevistas. Todo con el motivo de autocontrolarse con respecto a spoilers que puedan arruinar la experiencia de la cinta. Tom Hollland suele salir al aire junto a Benedict Cumberbatch, y ya han pasado por momentos incómodos.

Pues durante una entrevista en el medio Access, los dos actores fueron sometidos a un pequeño juego en el que debían apuntarse entre ellos para responder la pregunta que les hacían. Allí se les escucha decir lo siguiente sobre "¿quién arruina más sus lineas?".



Tom Holland: " Él tiene las lineas más difíciles. Debe hablar sobre muchas cosas sobreel reino Cuántico y otras. Yo solamente debo hablar acerca 'yeah, eso es increíble'. Así que mi parte es fácil, pero lo suyo es muy complicado".



Benedict Cumberbatch notó que Holland había comentado acerca del Reino Cuántico pero no se incomodó en absoluto. No obstante, recordemos que en Infinity War no se trató ese tema; además, Dr. Strange nunca ha viajado al microverso. Recién en Ant-Man and the Waps se exploró con detenimiento.

Los actores realmente grabaron ambas películas en simultaneo, de lo contrario los fans deberían esperar cerca de dos años para ver Avengers: Endgame luego de la llegada de Thanos. Es normal que crucen los guiones en su mente, ya que Marvel solo les entrega las partes en las que participan.

Recientemente, las prendas oficiales del Endgame revelaron que los Vengadores usarán unos trajes blancos creados con la tecnología de Pym para viajar en el Reino Cuántico. Así que el spoiler ha estado rondado desde el 22 de abril del 2018 y pocos se habían dado cuenta.