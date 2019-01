Avengers: Endgame | Tráiler de 'Agents of SHIELD' suelta tremendo spoiler sobre Phil Coulson

' Agents of SHIELD' estrenó el pasado lunes 28 de enero su primer tráiler de la temporada 6. Aunque las series de Marvel están en le mismo universo que las películas, se mantienen al margen para evitar spoilers e interferencias de guión. No obstante, en la última temporada a estrenar se compartió información importante para el desarrollo de Avengers: Endgame.

ALERTA DE SPOILERS

Aquellos que siguen la serie de televisión saben que Phil Coulson murió definitivamente una vez finalizada la temporada 5. Pues el avance comienza con esta acotación: "Phil está muerto". Las siguientes imágenes simplemente muestran lo difícil que es llevar la situación.

Además, por supuesto de presentar a los personajes que vuelven:



- Alphonso "Mack" Mackenzie (Henry Simmons)

- Daisy "Quake" Johnson (Chloe Bennet)

- Melinda May (Ming-Na Wen)

- Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons)

- Elena "Yo-Yo" Rodriguez (Natalia Córdova)

- Leo Fitz (Iain De Caestecker)



El último solo sale unos segundos mientras lo congelan. Pero, curiosamente, también vuelve Clark Gregg, el actor que interpreta al agente Coulson. Lo que no cuadra es que esta versión del personaje no reconoce a SHIELD, simplemente suelta la siguiente frase: "Nunca he escuchado sobre eso".



Este tráiler cae justo en la coyuntura en la que se habla que el agente tendría un papel fundamental en Avengers: Endgame. La teoría menciona que los viajes en el tiempo recogerían a los personajes ya fallecidos para que ayuden a vencer a Thanos. Esta versión de Phil Coulson sería la primera aproximación a lo que se vería en la secuela de Infinity War.