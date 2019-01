Avengers Endgame | Los tráilers de la secuela de 'Infinity War' no pasarán de los 20 minutos de película

El tráiler oficial de Avengers 4 reveló las primeras imágenes de lo que serán las aventuras de los superhéroes favoritos de Marvel. Disney , de alguna manera, siempre tiene cuidado de no revelar de más en cada avance, por lo que evitan recurrir a escenas muy avanzadas.



Kevin Feige, CEO de Marvel , reveló en la alfombra roja de los Globos de Oro que los tráilers de Avengers Endgame no mostrarán más de los primeros 15 o 20 minutos de la película.



“ Yo diría que es algo exacto, sí. Creo que, como en el caso de muchas de nuestras películas, esta sobre todo, se sabe que pueden generar mucho entusiasmo sin revelar ninguno de sus muchos, muchos, muchos, muchos secretos, y eso sería ideal. Creo que el equipo de marketing de Disney es el mejor del mundo y podremos lograrlo”, declaró a MTV.



El tráiler oficial de Avengers 4 fue estrenado a fines de 2018. No hay mucha información reveladora, salvo la de Ant-Man fuera del Reino Cuántico, suponiendo la posibilidad de un viaje interdimensional para vencer a Thanos.