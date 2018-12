Marvel tiene a todos muy entusiasmados por el lanzamiento del primer tráiler de Avengers 4 , pues dio a conocer algunos aspectos de la trama y el nombre oficial que será ‘Endgame’. El objetivo de los Vengadores ahora es revertir el daño que provocó el chasquido de Thanos al final de ‘Avengers: Infinity War’.

Muchas teorías se han formado a lo largo de los seis meses post-Infinity War y ahora más después de lanzarse el avance de Avengers 4. Sobre todo, por la última escena del tráiler, en el que muestran a Ant-Man llegar a la base de los superhéroes y confundir con su presencia al Capitán América y a Viuda Negra.

¿Qué significa la presencia de Ant-Man en Avengers Endgame?

Como se recuerda, en Ant-Man and the Wasp pudimos ver el destino de Scott Lang y su equipo: él atrapado en el Reino Cuántico y su equipo eliminado por Thanos con el chasquido de sus dedos.

Precisamente este final sumado al tráiler que vimos el 7 de diciembre, abre muchas teorías de lo que pasará en ‘Endgame’. Pero son dos posibilidades las que suenan fuerte entre los fanáticos en torno a esta aparición de Ant-Man.

Primera teoría sobre Ant-Man en ‘Avengers Endgame’

Es una grabación antigua, como dice el propio Capitán América. Esto es deducible puesto que entre el final de Ant-Man y los post créditos existe un periodo de tiempo que no vimos. Asimismo, no sabemos cuánto duró la construcción del túnel cuántico más pequeño, por lo que en ese lapso pude ser que Scott Lang se haya enterado del ataque alienígena y haya decido ir a la base de los Avengers, pero no encontró a nadie porque estos ya estaban o en Wakanda o en Titán.

Scott Lang en una de las escenas del tráiler de Avengers 4. (Foto: Marvel) Scott Lang en una de las escenas del tráiler de Avengers 4. (Foto: Marvel) Scott Lang en una de las escenas del tráiler de Avengers 4. (Foto: Marvel)

Esta escena habría ocurrido durante ‘Infinity War’ poco antes de quedar atrapado en el reino cuántico. De ser así, ya sabemos cómo saldrá del reino cuántico: Steve Rogers rastrea la camioneta y ubica el lugar donde Ant-Man y su equipo se hicieron polvo y saca a Scott Lang del Reino Cuántico.

Segunda teoría sobre Ant-Man en ‘Avengers Endgame’

Esta es la posibilidad que muchos creen que puede pasar. Scott logra salir del Reino Cuántico y va en busca de los ‘vengadores’.

Como se puede ver en el tráiler de ‘Avengers 4’, Scott Lang llega a la base donde se encuentran Captain America y Black Widow, pero lo que dice no tiene destinatario específico. Es decir, se dirige a cualquier vengador. Scott dice: “nos conocimos en Alemania y me hice grande. Yo sé que saben eso”.

Además, esta teoría se hizo fuerte hace algún tiempo luego de que se filtrara a la prensa imágenes de la grabación de la película, donde vemos a Ant-Man con la misma ropa que sale en el primer tráiler oficial.

De ser así Scott podría llevar la solución a la base de los vengadores: el Reino Cuántico. Este podría tomar importancia en el ‘juego final’ y a partir de allí buscar recuperar las vidas de los demás Avengers.

De momento, esta segunda teoría es la que todos los fanáticos le han dado una mayor importancia, sobre todo porque Ant-Man sale en la lista de los desaparecidos por Thanos y al verlo en la puerta de la base enciende una luz de esperanza.