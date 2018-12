Avengers 4 | ¿Qué escenas veremos en el tráiler de la secuela de 'Infinity War'? Estas son las más sonadas

Nos quedamos en ascuas. Los seguidores de Marvel esperaban entusiasmados el primer tráiler oficial de Avengers 4 , pero debido al funeral del ex presidente estadounidense George H.W. Bush, el avance tuvo que ser postergado.



La gran pregunta es saber qué cosas veremos en el tráiler de Avengers 4, teniendo en cuenta toda la información disponible hasta la fecha.



Una teoría parte del título oficial de Avengers 4. Según lo revelado por Mark Ruffalo, quien hace de Hulk en el UCM, la cuarta entrega de los Vengadores se llamará 'Annihilation' (Aniquilación, en inglés). Esto nos lleva a pensar que el tráiler oficial nos mostraría a Iron Man y Capitán América reuniéndose en Wakanda para planear la derrota de Thanos. Mientras, veríamos a Hulk entrenando con todas sus fuerzas.



Otra teoría apunta a que el tráiler de Avengers 4 mostraría a Shuri, Rocket y Nebula creando nueva tecnología para acabar con el ejército de Thanos. Por otro lado, Iron Man y Ant-Man exploran el Reino Cuántico, un espacio muy importante que forma parte de las escenas postcréditos de 'Ant-Man and The Wasp', ya que ocurre en pleno ataque del Titán Loco.



Finalmente, los seguidores de Marvel especulan que veremos un encuentro entre Thor y Valkyrie. Esto no sería descabellado, debido a que la actriz Tessa Thompson dio a conocer en Twitter que su personaje "está viva y prosperando".



Avengers 4 es la secuela de Avengers: Infinity War. Su estreno está programado para 2019.