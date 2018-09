La actriz Karen Gillian, quien da vida a Nebula, compartió una imagen en Instagram en la que cuenta su regreso a las grabaciones de Avengers 4, la esperada secuela de "Avengers: Infinity War".



En la imagen de Gillian en Instagram, aparece con un busto del rostro de Mantis (Pom Klementieff), su colega de reparto en Guardianes de la Galaxia. La fotografía fue captada en el cuarto de maquillaje de la producción de Avengers 4.



"De vuelta a los Vengadores. Me he traído a Pom Klementieff para que me haga compañía", publicó la actriz.



Recordemos que Gillian habló de una amistad inesperada en Avengers: Infinity War, pero sucede que en la película nunca apareció dicho misterioso personaje. ¿Será que lo veremos recién en Avengers 4? ¿O será Mantis su amiga inesperada?



El estreno de Avengers 4 está programado para el 3 de mayo de 2019.

