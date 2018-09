Avengers 4: Mark Ruffalo (Hulk) reveló que inició el rodaje de las últimas escenas

El actor Mark Ruffalo, quien da vida a Hulk en el Universo Marvel, reveló que la producción anda grabando las escenas adicionales de Avengers 4, la esperada secuela de "Avengers: Infinity War", mientras se inicia el rodaje de las secuencias finales.



"Estamos haciendo reshoots desde septiembre, y entonces volveremos al tour internacional, (...) Entonces tendrán la segunda entrega. La cual no sabemos todavía cómo va a ser. No solo estamos haciendo reshoots", declaró Ruffalo en The Marvelists.



"Vamos a terminar la película, que realmente no nos dio tiempo a finalizarla totalmente cuando nos fuimos el año pasado", agregó acerca de cómo la historia ha ido cambiando desde su origen hasta la actualidad. Los guionistas habían revelado anteriormente que Avengers 4 iba a contar con escenas de "Avengers: Infinity War"", pero finalmente se cambiaron los planes.



"Nos dieron guiones falsos. Eso realmente hizo que me volara la cabeza, porque estaba como, realmente tienes que complicarte la vida para darle a todos un guión que no es del todo lo que va a pasar, sabes... Algunos de nosotros ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo hasta que recién lo vimos terminado", señaló al respecto.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.