Phil Coulson es un personaje que no pasa desapercibido en el UCM. El agente de SHIELD fue una pieza clave en The Avengers (2012) al "morir" a manos de Loki. Ahora una teoría apunta a que estará de regreso para Avengers 4 para un momento determinante.



Hagamos memoria sobre la situación de Phil Coulson en la ficción. Tras el primer Avengers, el personaje apareció en la serie Agents of SHIELD. La primera temporada, lanzada en el 2013, estuvo dedicada a explicar cómo fue resucitado mediante tecnología Kree en un proyecto secreto liderado por Nick Fury, llamado TAHITI.



Ahora sucede que el actor figura en el reparto de la sexta temporada, programada para 2019, pero su nombre no aparece en ningún lado cuando se trata de la séptima temporada.



Lo que sí se sabe es que Phil Coulson estará presente en Capitana Marvel , previo al estreno de Avengers 4. El personaje aparecerá como un joven agente que recién se suma a la agencia en la década de 1990.



Un usuario en Reddit ha unido cabos y postula que los los guiones cinematográficos del UCM estaban escritos tiempo antes que los programas de televisión. El retraso de la sexta temporada de Agents of SHIED se debe elementalmente para seguir la trama con Avengers 4. Resulta mucha coincidencia que el el final de Avengers: Infinity War no ha sido abordado en la quinta temporada de la serie, a pesar de la tendencia a incluir referencias a la películas.



La mayor pista para los fans es una frase en la última temporada de Agents of SHIELDS donde se dice que Coulson "unirá de nuevo las piezas". Esto nos llevaría a pensar que Coulson será el responsable de reunir a los Vengadores para Avengers 4.