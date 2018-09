Avengers 4: Pom Klementieff (Mantis) reveló que compartió escenario con Capitana Marvel

Avengers 4 ya se siente más cerca. Aún faltan un par de meses para su estreno en 2019, pero por mientras podemos deleitarnos con datos muy curiosos sobre cómo será la secuela de "Avengers: Infinity War" , el éxito más taquillero de Marvel.



La información más actual ahora viene de Pom Klementieff, quien hace de Mantis en Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Resulta que en una entrevista con Paper Magazine, la actriz compartió escena con Capitana Marvel ( Brie Larson) y Okey (Danai Gurira).



"Recuerdo que Brie Larson y Danai Gurira se me acercaron en el set de Avengers y me dijeron sobre la carta [del movimiento Time’s Up. contra el acoso sexual] para que la firmara y me pareció realmente increíble tener a estas mujeres, y hombres también, juntos en la lucha por hacer un mundo mejor. Las cosas necesitan cambiar y es genial que las mujeres estemos unidas y alcemos la voz", señaló.



Klementieff no reveló en qué consistió la escena que compartió con ambas actrices. Lo que se presume es que Mantis y Capitana Marvel viajen a la Tierra, en específico a Wakanda, en algún momento de la película.



El estreno de Avengers 4 está previsto para el 4 de mayo de 2019.

