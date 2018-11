Avengers 4: Ross Marquand (Cráneo Rojo) desconoce si estará en la secuela de 'Infinity War'

Avengers: Infinity War fue una tragedia para muchos seguidores de Marvel , debido a que varios superhéroes han desaparecido. Todo por culpa de Thanos. Pero dentro de tanto drama, una aparición llamó poderosamente la atención.



Los espectadores de Avengers: Infinity War, y en mayor medida los de Marvel, se sorprendieron con el regreso de Cráneo Rojo, interpretado por Ross Marquand, a la pantalla grande. El enemigo de Capitán América aparece como el guardia de la Gema del Alma.



La gran pregunta ahora es si este personaje estará presente en Avengers 4, secuela de Avengers: Infinity War. Fue el mismo actor quien dio a conocer su situación en el UCM durante el último episodio de Talking Dead.



" No lo sé. No puedo responder a esa pregunta porque no lo sé", afirmó Marquand. Esto nos deja la idea de que sí ha grabado con el equipo de Marvel, pero desconoce si sus partes serán incluidas en Avengers 4.



" Es difícil porque estás muy emocionado por formar parte de estos universos increíbles pero no se lo puedes decir a nadie", dijo en una anterior oportunidad sobre lo difícil que es ocultar secretos a la audiencia de Avengers 4.