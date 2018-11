Avengers 4: Sebastian Stan (Soldado de Invierno) desconoce si aparece en la secuela de 'Infinity War'

Avengers 4 , secuela de Avengers: Infinity War , será una sorpresa... incluso para sus mismos actores. Sebastian Stan (Soldado de Invierno en la ficción) señaló que desconoce si su personaje participará en la última cinta de los Vengadores.



"Cuando estuve rodando nadie me dijo si era para la primera parte o para la segunda", contó el actor de Avengers 4 a Collider.



"La verdad es que ni siquiera sé si salgo [en Vengadores 4]. Lo que rodé salió en la primera parte. Y cualquiera de las escenas que rodé podría o no estar en las partes uno y dos, no lo sé. Hay cosas que rodé y nunca salieron porque era más fácil unirlo todo así. Así que visto así está bien, pero...", agregó.



Soldado de Invierno es una de las víctimas de Thanos en Avengers: Infinity War. Si este habla de un regreso al UCM, podría ser a través de un viaje en el tiempo o vía un universo paralelo donde aguardan todas las personas que fueron hechas polvo por las gemas del infinito.