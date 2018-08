¿No sienten que Avengers 4 necesita algo de gore ? Muchos fanáticos de Marvel esperan que Thanos tenga su merecido tras acabar con la mitad de la vida en el universo tras el chasquido final en "Avengers: Infinity War". Un artista en especial se tomó el trabajo de imaginar cómo sería este final y sí, el resultado es inquietante.



El usuario de Instagram @ultraraw26 compartió un dibujo de cómo Iron Man vencería a Thanos en Avengers 4. "Debiste haber apuntado a la cabeza", reza la leyenda de la imagen en referencia a la frase que Thanos dijo a Thor momentos antes del chasquido en "Avengers: Infinity War".



El arte tiene más 34 mil me gusta en Instagram. Muchos comentan lo impresionante que sería el desenlace de Avengers 4 si es que Marvel Studios apuesta por un nivel de violencia mayor a lo que estamos acostumbrados en el cine.



Obviamente esto no sucederá por las restricciones de edad, pero soñar no cuesta nada cuando se trata de acabar con alguien que liquidó la vida en el universo.

