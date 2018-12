Avengers 4: el tráiler podría no revelar el título al momento del estreno | Annihilation

Avengers 4 | Tráiler estreno | Marvel Studios ya tiene listo el lanzamiento de las primeras imágenes de la película que continuará la historia de ' Avengers: Infinity War '. Luego de muchos rumores y postergaciones, por fin mañana 7 de diciembre los Vengadores se volverán a reunir para vencer a Thanos.

Se espera que el avance rompa varios récords de vistas en YouTube en las primeras 24 horas de estar publicado. Avengers 4 será todo un acontecimiento para los amantes de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

No obstante, no todos los rumores traen buenas noticias. Luego de que se hablara mucho de que el nombre oficial sería ' Avengers: Annihilation ', ahora parece que se cancela todo y no llegaría el título original en el avance.

Por lo menos, es lo que comentan algunos especialistas en el tema. Steven Weintraub rompió su silencio y reglas en Twitter para anunciar que no se siente 100% de acuerdo con el medio Collider, el cual afirma que no se revelará el título de Avengers 4.

¿Crees que Marvel Studios se guarde esta gran revelación para después? ¿Qué sentido tendría? Recordemos que las primeras imágenes pertenecen a un corto teaser.