Avengers 5: ¡Kevin Feige da los primeros detalles luego de Endgame! Los Vengadores vuelven

Avengers: Endgame fue el final del camino para algunos de los Vengadores, pero el show debe continuar. Marvel Studios presentó hace unos días las cintas que integrarían a la Fase 4 del UCM; no obstante no se supo nada con respecto a Avengers 5 o Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha



Pero la prensa ha insistido para que se revelen más detalles acerca de la siguiente película de los Vengadores. Según reporta el medio LADbible, Kevin Feige por fin afirmó si continuará existiendo este equipo de héroes y si tendrán una nueva película.



“ Será un equipo muy diferente al que hemos visto antes. De eso se trataba Endgame. Será una encarnación muy diferente del equipo con algunas personas que ya conoces y otras que aún no conoces”, comentó el CEO de Marvel Studios cuando le preguntaron acerca de Avengers 5.



¿Avengers 5 llegará en la Fase 4?

Lamentablemente, la noticia no es tan buena como algunos fans desean. Los Vengadores 5 llegará recién en la Fase 5 (dentro de dos años).



“ Es lo que me encanta del método cómico de narración de Marvel. Eso no es algo que inventamos, me encanta que las cosas se acumulen, se construyen de manera ascendente, se juntan, se separan, cambian. Y ahora podemos hacer eso, no solo en películas sino en estas series de megaeventos en Disney Plus, [que] nos ha animado a todos en Marvel Studios a seguir adelante”, comentó Feige sobre la evolución del UCM.



Estas declaraciones llegaron justo en el cierre del panel de Marvel en la Comic Con 2019.