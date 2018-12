La espera ha sido larga pero no hay día que no llegue. Avengers 4 , ahora titulado Avengers: Endgame , por fin estrenó su tráiler, pero no todo son buenas noticias para la comunidad seguidora del Universo Cinematográfico de Marvel. Algunos ya se preguntan, ¿dónde está Capitana Marvel ?

Al parecer Marvel Studios deseaba darnos una aproximación directa a la situación de los personajes más veteranos (Iron Man, Capitán América, Black Widow, Ant-Man, Hulk y Hawkeye). Se ve que estos están realmente en shock por lo sucedido, pero muy consientes de que Thanos es el culpable.

Avengers: End Game - Tráiler Oficial Subtitulado (Video: Marvel Studios)

Solamente en el primer minuto del tráiler de Avengers: Endgame ya parece que se presenta la muerte de uno de los más antiguos Vengadores: Iron Man. Comenta que lleva cuatro días sin comer ni beber y que anda a la deriva en el espacio.

¿ Marvel dejará morir a su personaje más importante, el cual dio inicio al resto de películas desde el 2008, en el abandono? Pues algunos fans creen que no será así. Recordemos que en ' Avengers: Infinity War ' él luchó en Titan, el planeta de origen de Thanos.



Cuando ocurrió lo del chasquido vio a sus compañeros morir enfrente de él. Ahora parece haber escapado pero está completamente aislado de todo contacto con un ser vivo (aunque realmente no se sabe, ya que algunos crees que está acompañado por Nebula).



Pues la llamada de Nick Fury a Capitana Marvel podría tener algo más detrás. En el último tráiler de la película de la heroína se vio como ella puede viajar en el espacio sin necesidad de respirar. Lo cual es sumamente útil para poder salvar a Iron Man en Avengers: Endgame.