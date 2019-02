"Avengers: Endgame" | Los hermanos Russo desmienten el más reciente rumor sobre la película

Los hermanos Russo dieron inicio a las proyecciones preliminares de Avengers: Endgame en estas semanas. En palabras de los encargados, los espectadores han salidos bastante satisfechos con el resultado. Inclusive, la duración de tres horas no parece ser un problema.

Añadieron que en tres de cuatro salas nadie se pasó ni para ir al baño durante el desarrollo de la cinta. Tras estas declaraciones comenzaron a rondar los rumores acerca de un posible intermedio en Endgame , para que la gente pueda despejarse e ir a hacer sus necesidades.

Pues los mismos hermanos Russo en una entrevista al medio Collider desmintieron esto: " No habrá intermedio". No hay planes oficiales para que esto ocurra.

" Esta es una película culminante de 22 películas, es una gran cantidad de narración para trabajar en ella. La emoción es una parte intrínseca de eso para nosotros. Cuando tienes que contar una historia realmente complicada y quieres tener momentos emocionales fuertes con los personajes, solo se requiere una cierta cantidad de bienes raíces. Este, en particular, se siente como tres horas de bienes raíces.", comentó Anthony Russo frente a las cuatro proyecciones ofrecidas.



No obstante, todavía queda pendiente la aprobación de Marvel y Disney. Avengers: Endgame no llegará a los cines sin este paso previo. Veremos qué es lo que dicen ambas empresas con respecto a la duración.