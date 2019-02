Avengers: Endgame | ¿Por qué Hulk no quiso pelear en Infinity War?

A pesar de que solo estamos a un par de meses de la muy anticipada películaAvengers : Endgame , por lo que no faltan teorías interesantes que flotan en Internet.



Esta claro que Avengers : Infinity War dejó una cicatriz en el corazón de los seguidores de Marvel. Las batallas, muertes y transformaciones de los personajes no dejaron de asombrar. Pero existe una duda que dejo la tercera entrega de los Vengadores sobre por qué Hulk no quiso luchar tras su pelea con Thanos.

De acuerdo con el usuario de Reddit , 'donotmatewews' , la razón por la que el gigante verde no se presento en Avengers : Infinity War es "más simple de lo que hemos estado asumiendo". En pocas palabras, ¡todo es culpa de Thor!



Así es, en Thor: Ragnarok se puede apreciar la interacción entre Thor y Hulk y como el planeta Saakar podría tener relación con el comportamiento desmedido de Hulk.

" En 'Thor Ragnarok' parece que Hulk ha estado en Sakaar por un largo tiempo en Saakar. En ese periodo, no ha permitido a (Bruce) Banner tomar el control de vuelta, aprendió a hablar bastante bien e incluso tiene a Valquiria como una nueva amiga. Su estado mental parece ser el de un niño de más o menos siete años, más o menos unos cuantos años. Finalmente, Thor y Hulk lo duermen y luego terminan en la habitación de Hulk. Thor y Hulk se meten en una discusión y Thor dice que algunos realmente significan cosas para Hulk. Thor termina disculpándose por todo lo que dice, excepto por una cosa: le dice a Hulk que todos lo odian en la Tierra de todos modos ”

Además, los dos Vengadores tienen una fuerte discusión donde el asgardiano termina diciendo algunas cosas bastante hirientes a Hulk. "Nadie te quiere en la Tierra", fue la frase mas hiriente, al punto de que logra bajarle los ánimos al gigante verde.



Hulk Huk y Thor (Foto | Marvel Studios)

Más adelante, Thor pelea en Asgard y ya en " Avengers: Infinity War" se enfrenta a Thanos, tras lo cual es enviado a la Tierra. Justo cuando Hulk llega de vuelta al planeta azul, este se niega pese a que Banner intenta invocarlo.



“ Después de eso, Hulk pelea en Asgard sin problemas, y pelea en la nave de rescate sin problemas. Luego es enviado a la Tierra, donde todos lo odian. En el pequeño cerebro de Hulk, él toma esto literalmente de que TODOS lo odian. Así que cuando se le pide que pelee, no lo hará, estará haciendo berrinche y no quiere ayudar a un planeta que lo odia. También podría ser que tenga miedo de lastimar a más personas como la última vez. No creo que tenga nada que ver con Thanos y tiene que ver con estar de vuelta en la Tierra ", explico el autor.



Mas allá de lo relevante que pueda tener esta teoría, los fans esperan una mejor participación de Hulk en la nueva entrega de Marvel. Contando con la nueva imagen promocional donde el gigante verde luce un nuevo traje.