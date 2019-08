Avengers: Endgame | Kevin Feige no lloró con ninguna muerte, sino con esta escena 

Avengers: Endgame fue ala gran resolución de los que se vio en Infinity War. Esta nueva cinta de Marvel dio un final a la Fase 3 del UCM y también a varios personajes, Iron Man uno de ellos. La muerte de Tony simplemente conmovió a los fans, pero no a Kevin Feige.

El DVD y Blu-ray de Endgame cuentan con una entrevista al CEO de Marvel Studios , en donde comparte detalles que no se conocían de la cinta. Allí explica que las muertes de los Vengadores no le hicieron llorar.



" Casi cualquier versión, comenzando con la de pantalla verde, solo donde los actores corren en la rampa verde me emociona cada vez. Más incluso que las muertes. En algún punto sabía que ellos no mueren, los actores no están muertos, no es real. ese momento en el que todos regresan me llega a lo más profundo porque es como "m*erda, hemos introducido a todos estos actores", hemos hecho películas con todos los héroes. Así que me emociona cada vez", comenta en la versión extendida de Avengers: Endgame.

Esta escena de combate comienza con una frase muy emotiva de Falcon: "A tu izquierda". Pero no se trata de solo él, Dr. Strange trae al escenario de batalla a todos los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel.



Kevin Feige ya sabía que todos estaban vivos, así que no le causó sorpresa verlos de regreso. Por otro lado, lleva más de 10 años trabajando en crear todo este universo y no hubiera sido posible sin el esfuerzo de los mismos actores.