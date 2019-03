Avengers: Endgame | Mark Ruffalo le diría adiós a Marvel Studios después de la secuela de Infinity War

Avengers: Endgame se estrenará en los cines de todo el mundo u no sólo presenciaremos el fin de la fase 3 del Universo Cinamatográfico de Marvel , sino que también diremos adiós a varios actores de la exitosa saga.



Ya antes se dio a conocer que la cuarta cinta de los Vengadores marcará el fin para los roles de Robert Downey Jr. (Iron Man) y Chris Evans (Capitán América), y ahora llegaría el turno de Mark Ruffalo (Bruce Banner – Hulk).

Si bien aún no hay información sobre el término de su contrato con Marvel Studios, según detalla 'We Got This Covered', fuentes internas de la producción revelaron que Ruffalo se alejará de Marvel una vez terminada “Endgame”.



Si bien esto entristecerá a muchos, también es algo no muy alejado de la realidad porque ya se anunció que la fase 4 del MCU marcará una reestructuración total, dejando atrás a varios héroes como Iron Man y dándole más importancia al desarrollo de otros como Spider-Man, Capitana Marvel o posiblemente los X-Men.



Además, recordemos que Marvel no puede hacer uso exclusivo de la figura de Hulk en una película, ya que el personaje pertenece a Universal Studios. De esta manera, Mark Ruffalo no podría tener la oportunidad de tener su propia película.