Avengers: Endgame | El presidente de Marvel explica porqué el título de su nueva cinta era un spoiler

Para nadie es un secreto que Avengers 4 ha intentado evitar los spoilers a toda costa. Incluso, el título de la cinta fue revelado hasta el estreno del primer tráiler el pasado 7 de diciembre.



Parte de la expectativa sobre el título se debió a que Kevin Feige había dicho en una entrevista en 2017 que sería un spoiler.

Recordemos que, en un principio, las películas serian titulados Avengers: Infinity War Parte I y Parte II, pero el estudio termino decidiendo que mejor fueran producciones independientes. Es así como el presidente de Marvel por fin ha explicado que todo el asunto del supuesto spoiler se salió de proporción. En una entrevista, declaro:



" Bueno, creo que había dicho que todo se había salido de proporción en cierta medida. Pero era un spoiler porque si sabías antes de Infinity War que la próxima película se llamaba Endgame, entonces sabías que Infinity War no tenía un final. Pero ese había sido el título de la película desde el momento en que concebimos hacer las dos películas. En gran parte, porque ... está sembrado allí mismo. Quiero decir, se siembra en [Era de] Ultrón."



En su momento, los hermanos Russo le echaron mas leña al fuego cuando publicaron una imagen con el titulo final en sus redes sociales el paso mes de septiembre.



Otro aspecto que alimentó la expectativa fue que ambas se grabaron de manera simultánea. Los Russo ya también han admitido que ese ha sido su mayor arrepentimiento. Si bien lo hicieron de este modo para que solo hubiera un año de diferencia entre el estreno de una y otra, de todas formas el resultado final fue, de nuevo, dos filmes independientes.



El impactante desenlace (no tan desenlace) de Infinity War deja bastante claro que la conclusión definitiva de la trama no llegaría sino hasta la secuela. No obstante, Feige finalmente ha dejado claro que el spoiler era ese: Infinity War no tenía un final "feliz", por llamarlo de una manera.



