Avengers: Endgame | El significado a este extraño ruido que hace de "escena" postcréditos en los Vengadores

[{"id":113181,"title":"\u00a1Buena precisi\u00f3n! El gran triple que anot\u00f3 Giannis Antetokounmpo para los Milwaukee Bucks [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/milwaukee-bucks-vs-boston-celtics-gran-triple-anoto-giannis-antetokounmpo-bucks-video-113181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f8b12eae3.jpeg"},{"id":113177,"title":"\"Habl\u00f3 en Russo\": \u2018D\u00eda de Franco\u2019, la columna de Franco Lostaunau","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-hablo-russo-dia-franco-columna-franco-lostaunau-113177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbfc83e0765d.jpeg"},{"id":113149,"title":"Game of Thrones 8x03 EN VIVO ONLINE: \u00bfc\u00f3mo y d\u00f3nde ver el nuevo episodio 3 de la temporada 8 de GOT?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-8x03-vivo-online-ver-nuevo-episodio-3-temporada-8-got-nnda-nnlt-113149","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5b25b6734a.jpeg"},{"id":113067,"title":"Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: horarios, canales e incidencias por Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-rayo-vallecano-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-directv-sports-bein-directo-jornada-35-laliga-santander-estadio-vallecas-espana-113067","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f2d0dbaf8.jpeg"},{"id":113178,"title":"Los delanteros y jugadores que Sporting Cristal prest\u00f3 esta temporada [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-delanteros-jugadores-presto-club-bajopontino-temporada-fotos-113178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/16\/5c16fc184b066.jpeg"},{"id":113136,"title":"Ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: sigue minuto a minuto EN DIRECTO ONLINE la Liga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-rayo-vallecano-vivo-hora-fecha-canal-ver-partido-laliga-santander-directo-jornada-35-estadio-vallecas-streaming-directv-sports-bein-laliga-nnda-nnrt-113136","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5c23215399.jpeg"},{"id":113168,"title":"Son unos 'candados': Con De Ligt en la cima, estos son los 20 defensores Sub 23 de mayor valor en el mundo | FOTOS","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-ligt-cima-20-defensores-sub-23-mayor-mundo-fotos-nndc-113168","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e363f2fd7.jpeg"},{"id":113179,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfPor qu\u00e9 Majin Buu no pierde energ\u00eda contra la magia de Moro en el manga?","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-majin-buu-pierde-energia-magia-moro-manga-mexico-dbs-113179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f5ccb2719.jpeg"},{"id":113140,"title":"Manchester United empat\u00f3 con Chelsea y complica su clasificaci\u00f3n a la Champions Legue","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-chelsea-vivo-horarios-seguir-canales-tv-duelo-premier-league-directo-teatro-suenos-jornada-36-straming-directv-sports-nbc-sports-live-nnda-nnrt-113140","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f2242754a.jpeg"},{"id":113039,"title":"Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO y EN DIRECTO: chocan v\u00eda DirecTV por Liga Santander 2019 | LIVE","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-rayo-vallecano-vivo-directo-online-directv-bein-sports-fecha-35-liga-santander-2019-nndc-113039","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5bf6600d95.jpeg"},{"id":113176,"title":"Apex Legends | Pol\u00e9mica por las restricciones para la creaci\u00f3n de torneos","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-polemica-restricciones-creacion-torneos-113176","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5f02cae3ab.jpeg"},{"id":113059,"title":"Mercedes manda: Valtteri Bottas se llev\u00f3 el Gran Premio de Azerbaiy\u00e1n mientras que Hamilton qued\u00f3 segundo","categoria":"Fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/f1-vivo-directo-via-fox-action-sigue-gran-premio-azerbaiyan-circuito-callejero-baku-lewis-hamilton-valtteri-bottas-sebastian-vettel-113059","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5edbba0167.jpeg"},{"id":113172,"title":"Cristal sufre: Emanuel Herrera se perder\u00eda lo que resta de la Liga 1, tras contraer severa lesi\u00f3n","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-emanuel-herrera-perderia-resta-liga-1-contraer-severa-lesion-113172","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c86c266a57b3.jpeg"},{"id":113022,"title":"Dej\u00f3 escapar la chance: Bayern Munich empat\u00f3 ante Nurnberg y la Bundesliga sigue de candela","categoria":"Alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-nurnberg-vivo-max-morlock-stadion-directo-fox-sports-bt-sports-1-stream-bundesliga-alemania-nndc-113022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e98c37511.jpeg"},{"id":113027,"title":"\u00a1En el Ol\u00edmpico Universitario! Pumas vs. Toluca EN VIVO v\u00eda TDN: juegan en decimosexta fecha de Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-toluca-vivo-olimpico-universitario-directo-transmision-narracion-univision-tdn-stream-live-clausura-liga-mx-mexico-nndc-113027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5ebd3c28f5.jpeg"},{"id":113167,"title":"\"Hay que ser m\u00e1s hombres\": Neymar critic\u00f3 sin piedad a sus compa\u00f1eros del PSG... Mbapp\u00e9 tambi\u00e9n lo sufre","categoria":"Francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-duras-criticas-companeros-nuevo-fracaso-francia-hay-hombres-113167","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e8e28bcf2.jpeg"},{"id":113120,"title":"Municipal vs. Ayacucho FC EN VIVO: empatan 0-0 en partido por la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/deportivo-municipal-vs-ayacucho-fc-vivo-online-via-golperu-liga-1-2019-ver-fecha-hora-canal-partido-nndc-113120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/27\/5cc5286486488.jpeg"},{"id":113098,"title":"Alianza Lima vs. San Mart\u00edn EN VIVO: se enfrentan HOY en Matute por la jornada 11 de la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universidad-san-martin-vivo-online-via-golperu-ver-gratis-fecha-11-torneo-apertura-liga-1-113098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/27\/5cc4d18a561d0.jpeg"},{"id":113173,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfTe diste cuenta? Marvel present\u00f3 a un personaje LGBT en una escena de los Vengadores","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-diste-cuenta-marvel-presento-personaje-lgbt-escena-vengadores-113173","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5ea061b6ad.jpeg"},{"id":113122,"title":"Bucks vs. Celtics EN VIVO y EN DIRECTO: sigue el primer juego de las semifinales de los playoffs de la NBA","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/bucks-vs-celtics-vivo-via-directv-semifinales-fiserv-forum-milwaukee-via-nba-tv-nndc-113122","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/27\/5cc50890ad951.jpeg"},{"id":113162,"title":"Selecci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol Playa: la bicolor perdi\u00f3 ante Argentina en su debut eliminatorio","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-futbol-playa-bicolor-perdio-argentina-debut-eliminatorio-113162","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e61b9a4af.jpeg"},{"id":113169,"title":"De Barcelona a Madrid: la figura que Florentino P\u00e9rez tiene en la mira para reforzar la defensa","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-rayo-vallecano-figura-espanyol-suena-reforzar-madrilenos-espana-2019-113169","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e7c9edb9f.jpeg"},{"id":113170,"title":"\u00a1Su segundo t\u00edtulo del a\u00f1o! Dominic Thiem derrot\u00f3 a Medvedev y se coron\u00f3 campe\u00f3n en el ATP 500 de Barcelona","categoria":"Tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/atp-500-barcelona-dominic-thiem-derroto-daniil-medvedev-corono-campeon-abierto-barcelona-113170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e6355814e.jpeg"},{"id":113171,"title":"Avengers: Endgame | El significado a este extra\u00f1o ruido que hace de \"escena\" postcr\u00e9ditos en los Vengadores","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-significado-extrano-ruido-escena-postcreditos-vengadores-113171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e5a97cb7e.jpeg"},{"id":113019,"title":"Un partidazo: Manchester United empat\u00f3 1-1 ante Chelsea y sigue en la pelea por la clasificaci\u00f3n a Champions","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-chelsea-vivo-directo-online-directv-fecha-36-premier-league-2019-nndc-113019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e3ca2a85b.jpeg"}]