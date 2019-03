Avengers: Endgame | Someten a Mark Ruffalo a un detector de mentiras en busca de spoilers [VIDEO]

' Avengers: Endgame' arranco el día de hoy con un nuevo tráiler y estamos expectantes porque llegue el próximo 25 de abril para disfrutar lo nuevo de los hermanos Russo junto a Marvel. Claro que también los hay quienes quieren saber muchos mas detalles de la película. Buen ejemplo de ellos lo tenemos en Jimmy Falcon quien, con tal de conocer a fondo sobre ' Avengers 4 ', es capaz de poner al actor que da vida a Hulk, Mark Ruffalo, en un detector de mentiras.



En el programa de anoche de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', el conocido presentador y cómico trajo como invitado a Mark Ruffalo. Con ganas de saber más detalles sobre Avengers: Endgame, Fallon sometió al pobre Mark Ruffalo a un detector de mentiras, realizando preguntas de lo más comprometidas acerca de la nueva película de Marvel. "No quiero que me despidan otra vez", decía Mark Ruffalo, en alusión a aquel momento en el que los Russo "despedían" al actor por haber hablado más de la cuenta sobre 'Avengers: Infinity War'.

Haciendo caso omiso a los lamentos de Mark Ruffalo, el conductor pregunto al intérprete cosas como "¿Es Hulk, en secreto, un extraterrestre que cambia de forma conocido como Skrull?". Aunque Ruffalo dijo que no podía responder a eso, el detector de mentiras se activó. "¿Hay pistas ocultas en el último tráiler de Vengadores de las que nadie se haya dado cuenta?", seguía preguntando. "No que yo sepa", respondía Ruffalo, pero el detector saltó de nuevo. "¿Bruce Banner y Viuda Negra finalmente estarán juntos románticamente en la nueva película?", continuó Fallon. "Jimmy, no puedo responder eso", decía Ruffalo mientras el detector se volvía loco. También mintió cuando Fallon le enseñó una figura de Hulk y negó que hubiera jugado alguna vez consigo mismo.

No obstante, en defensa de Mark Ruffalo, sí que llegó a decir la verdad cuando Jimmy Fallon le preguntó si Don Cheadle es más sexy que él, respondiendo que así era. Por supuesto, al final del vídeo vemos que se trata de un sketch de humor al ver cómo Mark Ruffalo huye convirtiéndose en polvo con un chasquido cuando le pregunta acerca de si alguno de los afectados por el chasquido de Thanos volverá de alguna manera a Avengers: Endgame.