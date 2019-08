Avengers: Endgame | Galactus habría sido una de las creaciones de Thanos según teoría

Las últimas

[{"id":126917,"title":"Carlos C\u00e1ceda ataj\u00f3 penal clave y le dio el primer triunfo a Per\u00fa en Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-carlos-caceda-atajo-penal-le-dio-primer-triunfo-bicolor-lima-2019-video-126917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b09e34b065.jpeg"},{"id":126914,"title":"Y apareci\u00f3 el 'Duque': Hazard anot\u00f3 su primer gol en Real Madrid ante Salzburgo con un 'zapatazo' [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-salzburgo-gol-eden-hazard-dejar-rival-sacar-zapatazo-video-126914","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b09bfc413a.jpeg"},{"id":126915,"title":"Mira aqu\u00ed primer gol de Eden Hazard con el Real Madrid: espectacular remate en amistoso en Austria [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-eden-hazard-real-madrid-hoy-mira-primer-gol-merengue-amistoso-salzburgo-video-126915","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b0928ddf16.jpeg"},{"id":126910,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfC\u00f3mo se crea un cap\u00edtulo del manga? Toyotaro explica su proceso de trabajo","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-crea-capitulo-manga-toyotaro-explica-proceso-dragon-ball-anime-manga-mexico-126910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b0314321f5.jpeg"},{"id":126918,"title":"Universitario se acerca al centenario","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/universitario-deportes-cremas-festejan-aniversario-95-video-nnav-126918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b0961f1e5e.jpeg"},{"id":126802,"title":"HOY, Brasil vs. Puerto Rico por los Juegos Panamericanos Lima 2019: seguir aqu\u00ed el partido de v\u00f3ley","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/brasil-vs-puerto-rico-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-grupo-b-voley-femenino-primera-fecha-horarios-canales-tv-latina-sportv-2-seguir-directo-online-nnda-nnrt-126802","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49d9c982aa4.jpeg"},{"id":126888,"title":"Per\u00fa vs. Canad\u00e1 en el debut de V\u00f3ley: se enfrentan por fecha 1 de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/peru-vs-canada-vivo-directo-online-movistar-latina-espn-play-voley-femenino-juegos-panamericanos-lima-2019-callao-nczd-126888","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4ae2c518aa2.jpeg"},{"id":126909,"title":"Real Madrid pierde la cabeza por Neymar: Modric + 120 millones y solo falta el 'OK' del brasile\u00f1o","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-real-madrid-hoy-120-millones-euros-modric-falta-ok-jugador-fichajes-2019-neymar-barcelona-126909","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/05\/5d48605a1acef.jpeg"},{"id":126799,"title":"\u00a1Gan\u00f3 la 'bicolor'! Per\u00fa se impuso a Ecuador por penales y se qued\u00f3 con el s\u00e9timo lugar en los Juegos Panamericanos","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-futbol-masculino-via-latina-tv-movistar-deportes-seguir-transmision-directo-gratis-126799","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af8c56dfea.jpeg"},{"id":126911,"title":"Panamericana cort\u00f3 transmisi\u00f3n del Per\u00fa vs. Ecuador por programa de espect\u00e1culo [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-panamericana-corto-transmision-peru-vs-ecuador-programa-espectaculo-video-126911","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b04d5cb8ea.jpeg"},{"id":126810,"title":"\u00a1C\u00e1ceda fue la figura! Per\u00fa gan\u00f3 a Ecuador por penales y ocupa el s\u00e9timo lugar en los Juegos Panamericanos | LIMA 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-lima-2019-fecha-hora-canal-partido-transmision-juegos-panamericanos-latina-tv-movistar-deportes-126810","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af8c9eb925.jpeg"},{"id":126906,"title":"\u00bfC\u00f3mo y cu\u00e1ndo se jugar\u00e1 la Supercopa de Espa\u00f1a 2020 en su nuevo formato?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/supercopa-espana-2020-jugara-torneo-nuevo-formato-126906","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b0522a1b1a.jpeg"},{"id":126779,"title":"\u00a1Hora de lavarse el rostro! Real Madrid vs. Salzburgo EN VIVO v\u00eda ESPN por Amistoso desde Austria","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/real-madrid-vs-salzburgo-vivo-online-directo-transmision-espn-3-espn-2-real-madrid-tv-amistoso-internacional-espana-nczd-126779","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49bb5a50c47.jpeg"},{"id":126908,"title":"\u00a1NO A LA VIOLENCIA! Maitte Torres y el mensaje antes de debutar en los Juegos Panamericanos","categoria":"Juegos Panamericanos","slug_categoria":"depor\/juegos-panamericanos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/juegos-panamericanos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/juegos-panamericanos\/panamericanos-lima-2019-maitte-torres-cara-unicef-violencia-debuta-hoy-400-metros-126908","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b041fefbe1.jpeg"},{"id":126905,"title":"Cristiano lo pide, Cristiano lo tiene: el colombiano favorito del portugu\u00e9s que jugar\u00e1 en Juventus","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-juventus-cuadrado-pedido-portugues-colombiano-quede-fichajes-serie-126905","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4b01b2d366a.jpeg"},{"id":126907,"title":"Pok\u00e9mon GO | Giovanni, l\u00edder del Team Rocket, aparece por primera vez","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-giovanni-lider-team-rocket-aparece-primera-vez-126907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4afd6b43695.jpeg"},{"id":126789,"title":"Barcelona vs Napoli hoy por Amistoso Internacional 2019: chocan v\u00eda DirecTV y TV3 desde Miami","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-online-directo-directv-sports-espn-liga-amistoso-internacional-estados-unidos-miami-nczd-126789","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4aef36b7aa8.jpeg"},{"id":126901,"title":"\u00a1A semifinales! Nilton Santos super\u00f3 a Cristhian Rivas y est\u00e1 a un paso de asegurar medalla","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/panamericanos-lima-2019-peruano-nilton-soto-vencio-ecuatoriano-cristhian-rivas-lucha-grecorromana-126901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4afa212a7fe.jpeg"},{"id":126903,"title":"Como nunca lo viste: Xavi tuvo tremendo enojo por empate del Al Sadd en Champions de Asia [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-xavi-tuvo-tremendo-enojo-empate-sadd-champions-asia-video-126903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4aface2f339.jpeg"},{"id":126902,"title":"FIFA 20 | Modo carrera, todos los cambios anunciados por EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-carrera-cambios-anunciados-ea-sports-126902","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af5d191910.jpeg"},{"id":126893,"title":"Universitario est\u00e1 de aniversario y La Victoria, casa de Alianza Lima, amaneci\u00f3 pintada de crema [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-aniversario-victoria-casa-alianza-lima-amanecio-pintada-crema-foto-126893","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af9ed35d7f.jpeg"},{"id":126900,"title":"Fichaje de vida o muerte: el gigante ingl\u00e9s que quiere sacar a Umtiti del Bar\u00e7a en las pr\u00f3ximas 24 horas","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-2019-umtiti-mira-gigante-ingles-fichado-proximas-24-horas-126900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af398b490d.jpeg"},{"id":126904,"title":"El saludo de Juan Manuel Vargas que emocionar\u00e1 a todos los hinchas de Universitario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-saludo-juan-manuel-vargas-posible-regreso-club-crema-126904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af89092f8c.jpeg"},{"id":126851,"title":"A repetir en Tokio: Lucca Mesinas y el objetivo propuesto despu\u00e9s de ganar el oro en los Panamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-panamericanos-lima-2019-lucca-mesinas-hombre-quiere-repetir-historia-tokio-2020-126851","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d474f4f85c94.jpeg"},{"id":126874,"title":"Con 37 a\u00f1os, 'Piccolo' no se detiene: \"Espero llegar a los Juegos Ol\u00edmpicos del 2024 y conseguirle una medalla al Per\u00fa\"","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-panamericanos-2019-espero-llegar-juegos-olimpicos-2024-ganar-medalla-pais-senalo-piccolo-clemente-126874","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d4735175270c.jpeg"},{"id":126850,"title":"\u00a1Sigue el D\u00eda 15! Ver el Medallero Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: actualizaci\u00f3n al detalle","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-directo-tabla-posiciones-oro-plata-bronce-peru-mexico-colombia-126850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d4a25758123a.jpeg"},{"id":126451,"title":"Dragon Ball Super | Los compa\u00f1eros de Akira Toriyama sirvieron de inspiraci\u00f3n para los villanos [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-inspiro-personajes-crear-villanos-fotos-dragon-ball-super-dragon-ball-anime-mexico-126451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/03\/5d4602c514c76.jpeg"},{"id":126896,"title":"La llave por Donny van de Beek: Ajax ya le encontr\u00f3 reemplazo y Real Madrid se frota las manos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-donny-beek-reemplazo-ajax-le-encontro-fichajes-126896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af320908f7.jpeg"},{"id":126899,"title":"Le seduce Francia: Ra\u00fal Ruid\u00edaz quiere jugar en Europa y ya le buscan equipo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-raul-ruidiaz-quiere-jugar-europa-le-buscan-equipo-126899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af3206a2c5.jpeg"},{"id":126775,"title":"Thor: Love and Thunder | Esta ser\u00eda la villana de la nueva cinta del dios del trueno","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-4-thor-love-and-thunder-sera-villano-pelicula-llegan-nuevos-rumores-126775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49b626a7b57.jpeg"},{"id":126761,"title":"HOY, Internacional vs. Cruzeiro: horarios para seguir EN VIVO ONLINE el duelo por la Copa de Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-cruzeiro-vivo-copa-brasil-ida-semifinales-paolo-guerrero-estadio-mineirao-goltv-globo-sportv-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-online-nnda-nnrt-126761","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49a9853bb87.jpeg"},{"id":126894,"title":"\u00bfLo quieres o no? La raz\u00f3n por la que Tottenham le puso freno a la contrataci\u00f3n de Coutinho del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-coutinho-freno-tottenham-acuerdo-cesion-verano-fichajes-liga-santander-espana-126894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4af14c1045c.jpeg"},{"id":126823,"title":"Avengers: Endgame | Galactus habr\u00eda sido una de las creaciones de Thanos seg\u00fan teor\u00eda","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-thanos-habria-creado-galactus-pelicula-marvel-avengers-4-marvel-cine-126823","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49f3ad48726.jpeg"},{"id":126819,"title":"Dragon Ball Super | As\u00ed se ver\u00e1 Gogeta, de la pel\u00edcula, en el videojuego Dragon Ball FighterZ","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-primeras-imagenes-incursion-gogeta-dragon-ball-fighterz-dbs-anime-manga-broly-126819","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49ef3cdd3f3.jpeg"},{"id":126834,"title":"Per\u00fa vs. Canad\u00e1 en vivo, mi\u00e9rcoles 7 de agosto: previa, horas y canales para ver el partido desde el Callao","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/peru-vs-canada-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-fecha-horarios-canales-tv-latina-movistar-deportes-resultados-primera-fecha-grupo-pe-nnda-nnrt-126834","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49fbba3bb4e.jpeg"},{"id":126891,"title":"Universitario de Deportes cumple 95 a\u00f1os: Alianza Lima salud\u00f3 a club merengue por su aniversario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-cumple-95-anos-alianza-lima-saludo-club-merengue-aniversario-nczd-126891","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4ae92cf1fed.jpeg"},{"id":126769,"title":"Avengers: Endgame | El 'Blip', chasquido de Hulk, explicado por los directores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-director-esclarece-dudas-blip-chasquido-hulk-avengers-4-marvel-cine-126769","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49b06576344.jpeg"},{"id":126858,"title":"Horarios, canales y c\u00f3mo ver hoy el Barcelona vs Napoli desde Miami por Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-directo-online-directv-fecha-hora-canal-espn-amistoso-pretemporada-miami-hard-rock-stadium-tv3-cataluna-laliga-tv-rai-minuto-minuto-126858","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4aebd65eedf.jpeg"},{"id":126681,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Primer teaser del Goku peruano! As\u00ed es como se ve la cinta live-action [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-leyenda-goku-primera-cinta-live-action-peruana-video-126681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/05\/5d488267bcc77.jpeg"},{"id":126897,"title":"'Lolo' Fern\u00e1ndez y la emotiva historia detr\u00e1s de su 'redecilla'","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/lolo-fernandez-emotiva-historia-detras-redecilla-nnav-videos-126897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4aed05f28f9.jpeg"},{"id":126777,"title":"Apex Legends | El Battle Royale contar\u00e1 con modo solitario por tiempo limitado","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-limitado-fecha-habilitara-solitario-battle-royale-126777","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49baa24bfab.jpeg"},{"id":126890,"title":"\u00a1Brutal! Messi apareci\u00f3 en la presentaci\u00f3n Dani Alves en Sao Paulo e hizo 'explotar' el Morumb\u00ed [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/fichajes-messi-aparecio-presentacion-dani-alves-sao-paulo-exploto-morumbi-video-126890","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4ae777c8257.jpeg"},{"id":126683,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfQu\u00e9 Vengadora puede vencer a Thanos? Kevin Feige responde","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-ceo-marvel-revela-vengador-derrotar-thanos-ayuda-avengers-4-marvel-cine-126683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/05\/5d488e88655c4.jpeg"},{"id":126590,"title":"Dragon Ball Super | Ni Goku, ni Broly, el verdadero Saiyajin Legendario es revelado por Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revelador-akira-toriyama-explica-verdaero-super-saiyan-legendario-dbs-dragon-ball-anime-126590","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/04\/5d476e0cbd364.jpeg"},{"id":126887,"title":"Bomba de nombre Neymar: Real Madrid \"avanza de forma seria\" su fichaje y dar\u00eda golpe al 'Barza'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-neymar-acerca-hay-negociacion-psg-fichaje-avanza-forma-seria-126887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4ae6453db25.jpeg"},{"id":126886,"title":"Messi perjudica al Barcelona: club ser\u00e1 sancionado econ\u00f3micamente por no llevar al '10' a Estados Unidos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-napoli-vivo-messi-jugara-empresa-pagara-canon-fijado-liga-santander-espana-126886","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4ae5726f381.jpeg"},{"id":126885,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: Ricardo Gareca hablar\u00e1 con Christian Cueva en Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-hablara-christian-cueva-brasil-126885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4addc99fbe5.jpeg"},{"id":126884,"title":"\u00a1Me traicionaron! El crack que acusa a Messi y Piqu\u00e9 de no mover un dedo para su permanencia en el Bar\u00e7a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-hoy-rakitic-crack-acusa-messi-pique-mover-dedo-permanencia-126884","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/07\/5d4addfa24db3.jpeg"},{"id":126872,"title":"\u00a1Por la Ronda Preliminar de Liga Concacaf! Saprissa vs. Belmopan Bandits EN VIVO v\u00eda Fox Sports","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/saprissa-vs-belmopan-bandits-vivo-directo-online-fox-sports-teletica-vuelta-ronda-preliminar-liga-concacaf-nczd-live-sports-event-concachampions-126872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d4a5285167e3.jpeg"}]