Avengers: Endgame | ¿Tony Stark está vivo? esta interesante teoría lo probaría

Uno de los momentos más tristes de todo el Universo Cinematográfico de Marvel ocurre sin duda en Avengers: Endgame con la muerte de Tony Stark, uno de los personajes más queridos por los fans de las películas y los cómics.



En el cine vimos cómo Iron Man se sacrifica al usar las Gemas del Infinito para eliminar a Thanos y su ejército, donde el héroe cae gravemente herido y muere tras despedirse de Pepper y de Spider-Man.



No obstante, una interesante teoría ha comenzado a tomar fuerza. Se trata de que la muerte del supehéroes no ha sido del todo cierto, digamos que los hermanos Russo han puesto en una larga pausa al personaje que arrancó en MCU.

El planteamiento fue compartido por el usuario de Reddit, Kedrosal, quien a través de puntuales observaciones menciona lo siguiente: “Tony tiene la necesidad de ser Iron Man. Todo lo que quería era regresar a una vida sin la actuación del héroe y la única razón por la que regresó fue para traer de vuelta a las personas que no pudo salvar. Creo que el traje aún podría estar activo con Tony vivo, sólo que en estado crítico, aunque la luz del reactor ya no esté funcionando”.



Esta teoría podría tener cierta credibilidad cuando se trata superhéroes, cuántas veces hemos visto dentro y fuera de los cómics las formas más exageradas que se inventan los creadores de personajes para mantener “con vida” a su protagonista. Sigamos, la idea de Kedrosal aún continúa:



“ Lo que encuentro aún más evidente en esta teoría es lo que considero la evidencia más incriminatoria dentro de la escena del funeral. ¿Te diste cuenta de que no hay un cuerpo, un ataúd o incluso cenizas en el funeral? No hay ninguna parte física de Tony, sólo se muestra el primer reactor del primer Iron Man. Me parece muy extraño que no hicieran nada con sus restos en su funeral”, dice el usuario de Reddit.



Está bien, tienes nuestra atención; es verdad que en ningún lado se hace referencia al cuerpo o a las cenizas de Tony, esto sin duda tiene algo de sentido, finalmente existe toda una escena dedicada al funeral, realmente no les costaba nada a los Russo colocar un pequeño féretro. Aunque sólo hace falta conectar con el mensaje en turno, el reactor del primer traje de Iron Man toma un valor simbólico de la partida de nuestro héroe, eso lo tenemos claro.