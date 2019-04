"Avengers: Endgame" | Director de Fortnite comparte una pista del regreso de Thanos al Battle Royale

Las últimas

[{"id":111438,"title":"Juventus vs. Ajax: partidazo en Allianz Stadium por vuelta de cuartos de Champions League 2019","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-ajax-vivo-directo-online-fox-sports-movistar-cuartos-final-champions-league-2019-nndc-111438","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4bcd8d9371.jpeg"},{"id":111441,"title":"Truco de WhatsApp para programar mensajes autom\u00e1ticos [GU\u00cdA]","categoria":"Tecnolog\u00eda","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-android-tutorial-truco-programar-mensajes-automaticos-guia-111441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/07\/22\/5b54dddc01a16.jpeg"},{"id":111440,"title":"A todo o nada: el plan de Ernesto Valverde que hace so\u00f1ar al Barza con las semis de la Champions","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-ernesto-valverde-asegura-idea-ganar-camp-nou-clasificar-champions-league-111440","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4b7c678e2a.jpeg"},{"id":111426,"title":"\u00a1Conectados desde el Camp Nou! Barcelona vs. Manchester United chocan por el pase a 'semis' de Champions League","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-vivo-camp-nou-directo-online-tv-transmision-narracion-espn-2-movistar-sky-sports-liga-campeones-stream-live-champions-league-espana-inglaterra-nndc-111426","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4b82175213.jpeg"},{"id":111416,"title":"Juventus vs. Ajax: frente a frente EN DIRECTO por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-ajax-vivo-vuelta-cuartos-final-champions-league-estadio-juventus-via-fox-sports-minuto-minuto-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-italia-holanda-nnda-nnrt-111416","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb49a0945f05.jpeg"},{"id":111324,"title":"EN VIVO Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: partidazo en Matute por la Liga 1 | V\u00cdA GOLPER\u00da","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-vivo-online-ver-gratis-via-golperu-directo-clasico-liga-1-111324","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb39f1321980.jpeg"},{"id":111436,"title":"\u00bfLlega o no? El estado de De Jong para la vuelta entre Juventus y Ajax por cuartos de Champions","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/juventus-vs-ajax-frenkie-jong-vuelta-cuartos-champions-league-111436","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4b6aef279d.jpeg"},{"id":111437,"title":"Desde la tribuna: se filtra el video del fuerte reclamo del pap\u00e1 de Massimo Sandi a presidente de la AFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-filtro-video-reclamo-papa-massimo-sandi-presidente-afa-tribunas-111437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4b697389b3.jpeg"},{"id":111439,"title":"\u00a1Trucos de Google Assistant para Android! Los comandos de voz m\u00e1s populares del asistente virtual [GU\u00cdA]","categoria":"Tecnolog\u00eda","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/android-google-assistant-comandos-voz-populares-asistente-virtual-guia-111439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4b5c57ef69.jpeg"},{"id":111413,"title":"Alianza Lima vs. Universitario: \u00bfC\u00f3mo VER EN VIVO por TV e Internet el cl\u00e1sico peruano por la Liga 1?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-universitario-vivo-liga-1-clasico-peruano-novena-fecha-ver-futbol-vivo-gratis-online-estadio-alejandro-villanueva-gol-peru-nnda-nnrt-111413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4a0387c87e.jpeg"},{"id":111433,"title":"\u00bfJugar\u00e1 contra el United? El estado de Lionel Messi tras el duro golpe en la cara sufrido en Champions","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-lionel-messi-perfectamente-recuperado-golpe-rostro-champions-league-111433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4b055e801e.jpeg"},{"id":111434,"title":"\u201cEl presidente de la AFA se burl\u00f3 de m\u00ed y Aimar no puede dirigir m\u00e1s\u201d, la indignaci\u00f3n del pap\u00e1 de Sandi","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-presidente-afa-burlo-mi-pablo-aimar-dirigir-papa-massimo-sandi-111434","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4ae501010c.jpeg"},{"id":111432,"title":"\u00a1Con un regreso esperado! La lista de convocados de Manchester United para enfrentar a Barcelona por Champions","categoria":"Champions League","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-alexis-sanchez-sorpresa-red-devils-cuartos-champions-league-espana-111432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4adaec8930.jpeg"},{"id":111435,"title":"LG CineBeam Laser | Review y an\u00e1lisis del proyector port\u00e1til [VIDEO]","categoria":"Tecnolog\u00eda","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/lg-cinebeam-laser-review-analisis-proyector-portatil-video-111435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4adc1e8928.jpeg"},{"id":111430,"title":"\u00a1Todo listo! As\u00ed formar\u00e1n Alianza Lima y Universitario de Deportes en el cl\u00e1sico en Matute [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-alineaciones-confirmadas-clasico-matute-fotos-111430","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4aac83f0ec.jpeg"},{"id":111429,"title":"\u00a1Tremendo jale! Inter de Mil\u00e1n confirm\u00f3 el 'bombazo' con la posible llegada de esta figura","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2019-inter-milan-confirmo-bomba-plantel-proxima-temporada-111429","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4ab3173be2.jpeg"},{"id":111431,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Director de Fortnite comparte una pista del regreso de Thanos al Battle Royale","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-fortnite-nueva-pista-regreso-thanos-battle-royale-111431","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4aa4d619db.jpeg"},{"id":111404,"title":"HOY Real Madrid vs. Legan\u00e9s EN VIVO: c\u00f3mo y d\u00f3nde VER EN DIRECTO el partido por Liga Santander | Jornada 34","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vivo-hoy-liga-santander-ver-futbol-vivo-gratis-link-ver-partido-online-estadio-municipal-butarque-espana-nnda-nnrt-111404","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb483830bb2d.jpeg"},{"id":111410,"title":"\u00a1Tirar\u00e1n la casa por la ventana! La millonaria cifra que deber\u00e1 pagar el Real Madrid por Paul Pogba","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-paul-pogba-millonaria-cifra-tendran-pagar-merengues-sacarlo-manchester-espana-111410","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb49d61f0b7f.jpeg"},{"id":111392,"title":"\u201cNo hay Guerrero sin batalla\u201d: \u2018D\u00eda Franco\u2019, la columna de Franco Lostaunau","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-dia-franco-hay-guerrero-batalla-columna-franco-lostanau-111392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cadf09433fa8.jpeg"},{"id":111428,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Nuevo avance para TV revela escena nunca antes vista [SPOILER]","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-nuevo-avance-tv-revela-escena-vista-spoiler-111428","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4a595905cc.jpeg"},{"id":111424,"title":"\u201cArgentina le devolvi\u00f3 una deuda a Ecuador\u201d, la acusaci\u00f3n de Fleischman tras eliminaci\u00f3n de Per\u00fa [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-17-argentina-le-devolvio-deuda-ecuador-acusacion-eddie-fleischman-video-111424","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4a44b61ebf.jpeg"},{"id":111420,"title":"\u00a1Incluso antes que Hazard! La estrella del Liverpool que llegar\u00eda al Real Madrid por pedido expreso de Zidane","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-sadio-mane-obsesion-zinedine-zidane-prioridad-hazard-liga-santander-espana-111420","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4a3855715a.jpeg"},{"id":111330,"title":"EN VIVO | Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el primer cl\u00e1sico del a\u00f1o por la Liga 1 | EN DIRECTO","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-vivo-online-ver-gratis-via-golperu-directo-fecha-9-liga-1-111330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/14\/5cb3a691372b6.jpeg"},{"id":111427,"title":"Maluma anuncia en Instagram la fecha del estreno y el t\u00edtulo de la canci\u00f3n que grab\u00f3 con Madonna | FOTOS","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/instagram-maluma-anuncia-fecha-estreno-titulo-cancion-grabo-madonna-fotos-nndc-111427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/15\/5cb4a296a5c2b.jpeg"}]