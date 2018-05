"Avengers: Infinity War": 5 respuestas a las dudas de los fans luego de ver la película

Atención, la nota contiene spoilers de la película "Avengers: Infinity War ". Luego de exponer los misterios sin resolver del largometraje de Marvel (puedes revisar la nota aquí), llegan 5 respuestas para algunas interrogantes de los espectadores.

1. ¿Cuáles son todos los personajes muertos de " Avengers: Infinity War "?



Gran cantidad de habitantes de Xandar.

Heimdall.

Loki.

Gamora.

La Orden negra (Ebony Maw, Proxima Midnight, Cull Obsidian y Corvus Glaive).

El Coleccionista (probablemente).

Visión.

Bucky.

Groot.

Black Panther.

Drax.

Mantis.

Star Lord.

Spiderman.

Doctor Strange.

Falcon.

Scarlet Witch.

Maria Hill.

Nick Fury.

Y, por su puesto, la mitad de habitantes del universo.



2. ¿Gamora realmente ha muerto? Luego de que Thanos usa el Guante del Infinito para eliminar a la mitad los habitantes del universo, la escena cambia a un plano alternativo en donde la versión niña de Gamora le pregunta si todo lo que hizo valió la pena. En los cómics se sabe que la Gema del Alma contiene un mundo dentro en el que las almas sacrificadas permanecen dentro. La heroína podría regresar en Avengers 4 o Guardianes de la Galaxia 3.



3. ¿Cómo llega Craneo Rojo a Vormir para buscar la Gema del Alma? En la película Capitan América: The First Avenger, Craneo Rojo no llega a morir cuando toca el Teseracto. Por el contrario, abre un portal al espacio y el villano es arrojado en el planeta.



4. ¿A quién llama Nick Fury antes de desaparecer? El último logotipo que se puede ver en "Avengers: Infinity War " es el de Capitana Marvel. La heroína sería la próxima salvación de la Tierra. Todos los detalles de la nueva producción de Marvel se conocerán en el 2019; no obstante, se cree que ella no participó debido a que se encuentra en el planeta Kree, al que Fury logra contactarse.



5. ¿Dónde estaba Ant Man y Hawkeye? Ambos se personajes se presume que están en arresto domiciliario debido al mal uso de sus poderes. El Acuerdo de Sokovia dictamina que los héroes no pueden actuar a nombre de la ley si no reciben órdenes. En julio se conocerá oficialmente la misión que estaba realizando Ant Man, en su nueva película. Por otro lado, hay fuertes rumores sobre la transformación de Hawkeye a Ronin.