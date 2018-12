Avengers: Infinity War | ¿Qué fue con Adam Warlock? Los hermanos Russo hablan de su ausencia en las cintas

Adam Warlock es uno de los gran ausentes hasta la fecha. Su única referencia en el UCM aparece en Guardianes de la Galaxia Vol.2 , precisamente en las escenas postcréditos. Hubo quienes tuvieron la esperanza de verlo en Avengers: Infinity War , pero su ausencia nos lleva a pensar que quizá salga en Avengers 4. Las cosas están difícil y no se sabe, a ciencia cierta, cuándo aparecerá tan poderoso personaje.



La mejor idea es acudir a los hermanos Russo, encargados de Avengers: Infinity War y Avengers 4, para tener una idea sobre el futuro de Adam Warlock. Fue en un evento organizado por Collinder donde los cineastas revelaron finalmente qué sucedió con Warlock en tantas películas del UCM que no cuentan con su participación.



" Teníamos a un montón de personajes preestablecidos, y a veces personajes de los cómics, y de nuevo, precisamente como amantes del cómic que somos no queríamos ver una reinterpretación literal del cómic que ya había leído cientos de veces. Porque no quiero ir al cine y saber qué es exactamente lo que va a pasar. Para mí hubiera arruinado la experiencia de ir al cine. Y a veces tomaremos los arcos y responsabilidades de muchos de esos personajes y los intercambiaremos", comentaron.



" Como directores no tenemos ningún interés en contar adaptaciones directas de los cómics, o en contar una historia sobre la que se sabe qué va a pasar desde el inicio de la película, queríamos sorprender a todo el mundo", agregaron.



Tomando en cuenta las declaraciones de los Russo, Adam Warlock será un personaje que está muy lejos de seguir los patrones del cómic, así que aún no hay una pista clara de su futura aparición. Ya lo esperamos en vano para Avengers: Infinity War, quizá tengamos esperanza en Avengers 4.