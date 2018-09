"Avengers: Infinity War" aparece referenciado en publicidad de "Ant-Man and the Wasp"

El diablo se esconde en los detalles. ¿Han escuchado esa frase? Parece que muchos fans de Marvel sí, pues notaron un detalle muy curioso en la promoción de Ant-Man and the Wasp en sus ediciones Blue-ray y 4K Ultra HD, que hace referencia al final de "Avengers: Infinity War".



Como recordarán, "Avengers: Infinity War" acaba con el chasquido de Thanos tras recolectar todas las gemas del infinito. La mitad de la vida en el universo queda hecha polvo, literalmente.



Si observas las últimas escenas de la publicidad de Ant-Man and the Wasp en Twitter, notarás que la promoción desaparece con el mismo efecto con el que acabó "Avengers: Infinity War", haciéndose polvo.



Este detalle es una especie de spoiler para quienes aún no vieron la película, porque Hope y Janet Van Dyne, y Hank Pym acaban siendo víctimas del chasquido de Thanos al final de Ant-Man and the Wasp.



La versión digital de Ant-Man and the Wasp saldrá el 2 de octubre, mientras que las ediciones 4K Ultra HD y Blu-ray estarán disponibles a partir del 16 de octubre.

The BIGGEST heroes of the summer are coming home on Digital, #MoviesAnywhere, and 4K Ultra HD October 2 and Blu-ray October 16! Pre-order Marvel Studios’ #AntManAndTheWasp today: https://t.co/xxiXp1mLOCpic.twitter.com/YIbZoJkOYQ — Ant-Man and The Wasp (@AntMan) 10 de septiembre de 2018