"Avengers: Infinity War": los directores hablan de la teoría de Groot resucitado

" Avengers: Infinity War " se estrenó hace un mes en todos los cines del mundo. Marvel Studios ha querido con esta película tener el inicio del final de una de las fases más importantes de su Universo Cinematográfico (MCU) . Ahora, los directores hablan sobre una teoría de Groot y revelan cierta información futura. Cuidado, hay SPOILERS.

Esta es la lista completa con todos los héroes de Marvel que mueren en la película Avengers Infinity War. ¡Míralo con cuidado porque tiene Spoilers! (Foto: Marvel) ¡Míralo con cuidado porque tiene Spoilers! (Foto: Marvel) Marvel Studios

Como vimos en la película, Thanos logró conseguir todas las Gemas del Infinito y usar su Guantelete para borrar a la mitad del universo. Con ello, muchos Avengers también perecieron, incluyendo a Groot, el adolescente alienígena árbol que aún no terminaba de convertirse en el Groot que conocimos en Guardianes de la Galaxia Vol. 1.

Frente a esto, muchos fans comentaron que habría una esperanza para que Groot reviva, ya que el mango del Stormbreaker fue hecho con la madera de Groot , por lo que un pedazo del mango, o el mismo en su totalidad, podría servir para resucitarlo. Frente a esto, en una entrevista con Huffington Post , los Hermanos Russo dijeron lo siguiente.

"“No sé si cada parte de él que se separa … puede hacer crecer una versión futura de él, pero ¿quién puede decir? Esa es una pregunta interesante” Comentó Joe Russo en la entrevista, dando a entender que podría ser una opción para que retorne Groot en el futuro.

Baby Groot (Foto: Marvel) Baby Groot (Foto: Marvel)

Por su parte, el director de Guardianes de la Galaxia , James Gunn , ha comentado en diversas ocasiones que si Groot revive, no es el mismo Groot que vimos en anteriores veces, por lo que no tendría sentido la frase final que le dijo a Rocket antes de desaparecer. ¿Qué opinan? ¿Será así el regreso de Groot o no?