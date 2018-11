Formar parte del elenco de Avengers: Infinity War es algo que solo se vive una vez en la vida. La taquillera cinta causó un fenómeno que hasta el día de hoy sigue vigente con tantos fans diseñando teorías y buscando explicaciones en los cómics originales.



Quien es muy consciente de esto es Benedict Cumberbatch, quien encarna a Doctor Strange, pues hay algo de lo que se arrepiente hasta la actualidad. Por sus declaraciones, sabrás que perdió la oportunidad de su vida como actor consumado.



"Mi mayor arrepentimiento es no haberme colado a una sala de cine y mirar las reacciones del público a los eventos que suceden en la película […] Realmente me hubiese gustado hacerlo", dijo el actor al portal UPROXX.



"Fue una gira de medios tan larga, que cuando volví a mi casa, con mi familia, me fui de vacaciones por un corto periodo de tiempo, luego actué en un drama relacionado al Brexit para la TV, pero sí, esa es mi mayor arrepentimiento sobre toda la experiencia alrededor de la película", agregó el actor sobre su situación personal tras el estreno de Avengers: Infinity War.